28 апреля по церковному календарю празднуют День ангела Анастасии, сообщает 24 Канал. Это имя происходит из древнегреческого и означает "возвращена к жизни" или "воскресение".

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Поздравления с Днем ангела Анастасии в стихах

Поздравляю с именинами Анастасии

Пусть сбываются все твои мечты,

Ангел тебя да хранит,

Радость в сердце льется за краем

Здоровья крепкого искренне желаю,

Судьба счастлива тебя пусть ждет!

***

Сегодня наступили именины

У Насти, лучшей девушки!

И я тебя, красавица, поздравляю,

Любви тебе и радости желаю.

Пусть много счастья в этой жизни ждет,

Да венчает тебя Господь мечтам.

***

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть праздники своей силой

Тебя спасает от напастей.

Удача, чтобы была с тобой,

И радость в доме, чтоб жила.

Одаряет легкой судьбой

Тебя заступница твоя!

***

С Днем Ангела Анастасии мои искренние поздравления,

Из всего сердца, с пожеланиями добра,

В здоровье и радости, сто лет процветания,

Любви, счастья и семейного тепла!

***

Как звездочка в небе,

Вы прекрасна постоянно.

Анастасия, наша дорогая,

Всегда радуете нас.

Хотим пожелать сегодня

В это праздничное для Вас время,

Море радости и любви,

Поцелуй – вот для Вас!



Фото с Днем ангела Анастасии / Фото facedobra

Поздравление с Днем ангела Анастасии в прозе

Анастасия, поздравляю тебя с днем твоего небесного хранителя. Так пусть он охраняет тебя всю жизнь, оберегая от разных бед и напастей. Много лет. Молитвенно разделяем радость праздника!

***

Поздравляю с Днем святой Анастасии. Желаю обладать таким же добрым сердцем, как святая Анастасия, такой же светлой душой, такой же крепкой верой, такой же невероятной силой, таким же верным терпением, такой же твердой непреклонностью. Мира и благополучия тебе, изобилия и любви, красоты и гармонии!

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Дорогая Анастасия, поздравляю тебя от души. Желаю быть прекрасной всегда и прекрасной во всем, желаю блестящих успехов и доброй славы, желаю оптимизма и веры в себя, желаю искренней любви и верного счастья!

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Анастасия, поздравляем с именинами от всей души! Многие разные пожелания мы сказать тебе спешим. Пусть тебя сопровождают счастье, радость и успех, пусть любовь не оставляет, будь по жизни лучше всех, а ангел-хранитель тебя помогает во всех делах!

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Анастасия, поздравляю с твоими именинами! Пусть твое имя прославится на весь мир, а ты будешь счастливым, здоровым человеком с яркой энергией. Пусть ангел каждый день охраняет тебя и хранит тебя от ошибок.