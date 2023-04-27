Имя Антон является видоизмененной формой греческого имени Антоний и имеет несколько значений - "вступающий в бой", "противостоящий", "соревнующийся в силе". Мужчины с этим именем сдержанны, но с хорошими чертами характера, пишет 24 Канал.
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Поздравления с Днем ангела Антона 2023 года в стихах
У Антона сейчас праздник,
Друзей прибыло многое.
Цветы есть и подарки,
И объятия, и поцелуи.
Но главное в том,
Чтобы и дальше этому дому
Улыбалась Судьба искренне,
Чтобы жили Надежда и Вера,
И Любовь, расправил крылья,
Каждое сердце здесь согрело.
***
В День Ангела Антон, желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновение, счастье светлого, здоровье,
И пусть тебя хранит Бог!
***
Все Антон, все для тебя.
Заглядывает ангел с неба
На твой веселый праздник
И будто хочет напомнить,
Что святой у тебя есть
По имени, как и твое.
Он тебя оберегает,
Любит и предостерегает:
Любим будь и людям и Богу,
Не сторонись своего святого
И каждый свой день именин
Отпразднуй вместе с ним!
***
Антон, лучший на Земле,
Пусть Ангел дарит хорошую судьбу!
Обходят пусть тебя жалости.
А душа наполнится любовью.
Радости, тепла, счастливых лет,
Защиты Господней, святого.
Добрым будет пусть для тебя мир,
Самого лучшего всего!
***
День именин настал сегодня для Антона,
Тебя поздравить хочу и пожелать
Вагон удачи, новых баксов тонну,
Чтобы огорчений триста лет тебе не знать.
Пусть добрый ангел разгоняет злые облака,
Пусть светит солнце у тебя над головой,
Пусть Господь всех благ дает только лучших,
Да будут верные друзья всегда с тобой.
С Днем ангела Антона / Фото "Любимая"
Поздравление с Днем ангела Антона 2023 года в прозе
С Днем ангела, Антон! Твой небесный опекун подарил тебе множество хороших качеств. Желаю тебе не растерять этот ценный набор ангельских подарков по жизни и гордиться тем именем, которое подарили тебе родители.
***
Дорогой Антон, поздравляю с Днем ангела! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!
***
Дорогой Антон, поздравляю с Днем ангела! В этот праздник желаю тебе всегда находить силы, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся и чаще встречать на жизненном пути таких же добрых и отзывчивых людей, как ты. Пусть в твоей душе царит гармония и любовь!
***
Дорогой Антон, с Днем ангела тебя! От всего сердца искренне поздравляю тебя и желаю веселья и прекрасных жизненных идей, крепкого здоровья и верной удачи, бравых замыслов и героических поступков, искренней любви и уважения, большого счастья и наслаждения жизнью.
***
С Днем ангела тебя, Антон. Пусть радость и счастье никогда не покидают твой дом. Ты боец, так пусть жизнь даст тебе неуязвимость и стальные шипованные перчатки. Пусть твоя доброта и милосердие возвращаются тебе с тройной силой. Пусть Ангел-хранитель не спускает с тебя глаз, бережет и помогает. Сегодня твои именины, поздравляю!