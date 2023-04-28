28 квітня за церковним календарем святкують День ангела Анастасії, повідомляє 24 Канал. Це ім'я походить з давньогрецької та означає "повернута до життя" або "воскресіння".

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Привітання з Днем ангела Анастасії у віршах

Вітаю з іменинами Анастасії

Нехай збуваються всі твої мрії,

Ангел тебе хай оберігає,

Радість у серці ллється за краєм

Здоровя міцного щиро бажаю,

Доля щаслива тебе хай чекає!

***

Сьогодні настали іменини

У Насті, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі й радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

***

Вітаю тебе, Настю!

Нехай свята своєю силою

Тебе рятує від напастей.

Удача, щоб була з тобою,

І радість в домі, щоб жила.

Обдарує легкою долею

Тебе заступниця твоя!

***

З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,

З усього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Анастасія, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажати сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!



Картинки з Днем ангела Анастасії / Фото facedobra

Привітання з Днем ангела Анастасії у прозі

Анастасія, вітаю тебе з днем ​​твого небесного охоронця. Так нехай він охороняє тебе усе життя, оберігаючи від різних бід та напастей. Многая літа. Молитовно поділяємо радість свята!

***

Вітаю з Днем святої Анастасії. Бажаю володіти таким же добрим серцем, як свята Анастасія, такою ж світлою душею, такою самою міцною вірою, такою ж неймовірною силою, таким самим вірним терпінням, такою ж твердою непохитністю. Миру та благополуччя тобі, достатку та любові, краси та гармонії!

***

Дорога Анастасія, вітаю тебе від душі. Бажаю бути прекрасною завжди і чудовою у всьому, бажаю блискучих успіхів і доброї слави, бажаю оптимізму та віри в себе, бажаю щирої любові та вірного щастя!

***

Анастасія, вітаємо з іменинами від щирого серця! Багато різних побажань ми сказати тобі поспішаємо. Нехай тебе супроводжують щастя, радість і успіх, нехай любов не залишає, будь по життю краще за всіх, а янгол-охоронець тебе допомагає у всіх справах!

***

Анастасія, вітаю з твоїми іменинами! Нехай твоє ім’я прославиться на весь світ, а ти будеш щасливою, здоровою людиною з яскравою енергією. Нехай ангел щодня тебе охороняє та береже тебе від помилок.