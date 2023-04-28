28 квітня за церковним календарем святкують День ангела Анастасії, повідомляє 24 Канал. Це ім'я походить з давньогрецької та означає "повернута до життя" або "воскресіння".
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Привітання з Днем ангела Анастасії у віршах
Вітаю з іменинами Анастасії
Нехай збуваються всі твої мрії,
Ангел тебе хай оберігає,
Радість у серці ллється за краєм
Здоровя міцного щиро бажаю,
Доля щаслива тебе хай чекає!
***
Сьогодні настали іменини
У Насті, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі й радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
***
Вітаю тебе, Настю!
Нехай свята своєю силою
Тебе рятує від напастей.
Удача, щоб була з тобою,
І радість в домі, щоб жила.
Обдарує легкою долею
Тебе заступниця твоя!
***
З Днем Ангела Анастасії мої найщиріші привітання,
З усього серця, з побажаннями добра,
В здоров’ї й радості, сто років процвітання,
Любові, щастя та родинного тепла!
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Анастасія, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажати сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
Картинки з Днем ангела Анастасії / Фото facedobra
Привітання з Днем ангела Анастасії у прозі
Анастасія, вітаю тебе з днем твого небесного охоронця. Так нехай він охороняє тебе усе життя, оберігаючи від різних бід та напастей. Многая літа. Молитовно поділяємо радість свята!
***
Вітаю з Днем святої Анастасії. Бажаю володіти таким же добрим серцем, як свята Анастасія, такою ж світлою душею, такою самою міцною вірою, такою ж неймовірною силою, таким самим вірним терпінням, такою ж твердою непохитністю. Миру та благополуччя тобі, достатку та любові, краси та гармонії!
***
Дорога Анастасія, вітаю тебе від душі. Бажаю бути прекрасною завжди і чудовою у всьому, бажаю блискучих успіхів і доброї слави, бажаю оптимізму та віри в себе, бажаю щирої любові та вірного щастя!
***
Анастасія, вітаємо з іменинами від щирого серця! Багато різних побажань ми сказати тобі поспішаємо. Нехай тебе супроводжують щастя, радість і успіх, нехай любов не залишає, будь по життю краще за всіх, а янгол-охоронець тебе допомагає у всіх справах!
***
Анастасія, вітаю з твоїми іменинами! Нехай твоє ім’я прославиться на весь світ, а ти будеш щасливою, здоровою людиною з яскравою енергією. Нехай ангел щодня тебе охороняє та береже тебе від помилок.