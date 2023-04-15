День ангела Георгія 2023: чудові картинки-привітання для рідних і близьких

15 квітня 2023, 07:00
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15 квітня християни святкують День ангела Георгія. Це ім'я походить з давньогрецької та означає "землероб". Привітайте іменинників листівками та картинками-привітаннями.

Ім'я Георгій у перекладі з грецької звучить "обробник землі", "землероб". Це тому, що чоловіки з цим іменем витривалі й мужні, повідомляє 24 Канал.

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Окрім 15 квітня, День ангела Георгія святкують 6 травня, 23 листопада.

Картинки-привітання для іменинників Георгів


Картинки-привітання з Днем ангела Георгія / Фото "Вітання"


Картинки-привітання з Днем ангела Георгія / Фото "Вітання"


Картинки-привітання з Днем ангела Георгія / Фото "Facedobra"


Картинки-привітання з Днем ангела Георгія / Фото "Телеграф"


Картинки-привітання з Днем ангела Георгія / Фото "Вітай"

Автор: Марія Касій