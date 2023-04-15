Имя Георгий в переводе с греческого звучит "обработчик земли", "земледелец". Это потому, что мужчины с этим именем выносливы и мужественны, сообщает 24 Канал.

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Помимо 15 апреля День ангела Георгия празднуют 6 мая, 23 ноября.

Картинки-поздравления для именинников Георгиев



Картинки-поздравления с Днем ангела Георгия / Фото "Вітання"



Картинки-поздравления с Днем ангела Георгия / Фото "Привітання"



Картинки-поздравления с Днем ангела Георгия / Фото "Facedobra"



Картинки-поздравления с Днем ангела Георгия / Фото "Телеграф"



Картинки-поздравления с Днем ангела Георгия / Фото "Вітай"