Ім'я Георгій у перекладі з грецької звучить "обробник землі", "землероб". Це тому, що чоловіки з цим іменем витривалі й мужні, повідомляє 24 Канал.

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Окрім 15 квітня, День ангела Георгія святкують 6 травня, 23 листопада.

Картинки-привітання для іменинників Георгів



Картинки-привітання з Днем ангела Георгія / Фото "Вітання"



Картинки-привітання з Днем ангела Георгія / Фото "Вітання"



Картинки-привітання з Днем ангела Георгія / Фото "Facedobra"



Картинки-привітання з Днем ангела Георгія / Фото "Телеграф"



Картинки-привітання з Днем ангела Георгія / Фото "Вітай"