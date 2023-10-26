З Днем ангела Дмитра: щирі привітання у картинках, віршах і прозі
Раніше День ангела Дмитра відзначали 8 листопада, однак за новим церковним календарем це свято припадає на 26 жовтня. Небесним покровителем чоловіків і хлопців з цим іменем є святий Дмитро Солунський, якого вважають мужнім воїном Господа.
З нагоди такого гарного осіннього свята 24 Канал підготував добірку щирих привітань у картинках, прозі та віршах, якими ви вже сьогодні можете привітати рідних і друзів. Надсилайте вітання іменинникам і радійте разом із ними.
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Привітання з Днем ангела Дмитра у віршах
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Дмитра,
Прийми привітання!
***
В День ангела, Дмитро, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Твоє ім’я Дмитро – найкраще із імен,
Яким тебе благословила мати,
І ангел взяв тебе під свій покров,
Щоб до кінця життя оберігати!
Хай він з тобою разом довгий шлях пройде,
З тобою разом хай сумує і радіє,
Ти вір йому, бо він не підведе,
На нього завжди буде й є надія!
Картинки-привітання з Днем ангела Дмитра
З Днем ангела Дмитра – картинки-привітання зі святом / Фото ТСН
Привітання з Днем ангела Дмитра у картинках / Радіо "Максимум"
Листівки з Днем ангела Дмитра / Фото ТСН
Привітання з Днем ангела Дмитра 2023 у картинках / Радіо "Максимум"
День ангела Дмитра: привітання у прозі та віршах
Дмитро, зі святом! Бажаю тобі всіляких благ і нових відчуттів. Прекрасного самопочуття і досягнення будь-яких цілей. Будь здоровий, красивий, успішний, налаштований на позитив і завжди з відкритою душею! Добра тобі і всіляких задоволень!
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Дорогий мій друг і вірний товариш, ти сьогодні святкуєш свої іменини, мені дуже шкода, що я перебуваю так далеко від тебе і не зможу обійняти тебе особисто і привітати з Днем ангела. Але я подумки з тобою і бажаю тобі світлої життєвої дороги і щастя без кінця.
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У День ангела хочу побажати, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі в усіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб всі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжували удача, процвітання і успіх.
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Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний охоронець буде завжди з тобою поруч і в хвилини радості і в хвилини смутку, любові і розлучень, щохвилини, щосекунди. Коли ти впадеш, він – підніме, коли ти заплачеш – втішить, коли ти будеш радіти, він теж разом з тобою радітиме.