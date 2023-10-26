По случаю такого хорошего осеннего праздника 24 Канал подготовил подборку искренних поздравлений в картинках, прозе и стихах, которыми вы уже сегодня можете поздравить родных и друзей. Присылайте приветствия именинникам и радуйтесь вместе с ними.

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Поздравление с Днем ангела Дмитрия в стихах

Пусть в день твоего святого,

Ангел сил прибавит ко всему,

Чтобы жизнь не была серой,

Пусть придаст воодушевления и веры,

Побед на каждом шагу,

Достигать без колебания,

С днем ангела Дмитрия,

Прими поздравления!

***

В День ангела, Дмитрий, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновение, счастье светлого, здоровье,

И пусть тебя хранит Бог!

***

Твое имя Дмитрий – лучшее из имен,

Каким тебя благословила мать,

И ангел взял тебя под свой покров,

Чтобы до конца жизни оберегать!

Пусть он с тобой вместе долгий путь пройдет,

С тобой вместе пусть скорбит и радуется,

Ты верь ему, потому что он не подведет,

На него всегда будет и есть надежда!

Картинки-поздравления с Днем ангела Дмитрия



С Днем ангела Дмитрия – картинки-поздравления с праздником / Фото ТСН



Поздравления с Днем ангела Дмитрия в картинках / Радио "Максимум"



Открытки с Днем ангела Дмитрия / Фото ТСН



Поздравление с Днем ангела Дмитрия 2023 в картинках / Радио "Максимум"

День ангела Дмитрия: поздравления в прозе и стихах

Дмитрий, с праздником! Желаю тебе всяческих благ и новых ощущений. Прекрасного самочувствия и достижения любых целей. Будь здоров, красив, успешен, настроен на позитив и всегда с открытой душой! Добра тебе и всяческих удовольствий!

***

Дорогой мой друг и верный товарищ, ты сегодня празднуешь свои именины, мне очень жаль, что я нахожусь так далеко от тебя и не смогу обнять тебя лично и поздравить с Днем ангела. Но я мысленно с тобой и желаю тебе светлого жизненного пути и счастья без конца.

***

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождали удача, процветание и успех.

***

Поздравляю с Днем Ангела! Пусть твой небесный хранитель будет всегда с тобой рядом и в минуты радости и в минуты печали, любви и разводов, ежеминутно, ежесекундно. Когда ты упадешь, он – поднимет, когда ты заплачешь – утешит, когда ты будешь радоваться, он тоже вместе с тобой будет радоваться.