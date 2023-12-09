Ім'я Анна виникло від давньоєврейського жіночого ймення Ханна. З івриту на українську мову перекладається як "добра воля" або "прихильність". Це красиве ім'я, яке є широко розповсюдженим в Україні. Привітати Анну з Днем ангела можна віршами та прозою, які зібрав 24 Канал.

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Привітання з Днем ангела Анни у прозі

З днем ​​ангела ! Хочу побажати, щоб на твоєму шляху, Анно, не було перешкод і, щоб твоя доля була щедра на удачу та щасливі події, щоб твоя діяльність приносила тобі задоволення та достаток, щоб твоє серце завжди було наповнене любов'ю та розумінням. Нехай у всьому тобі допомагає твій ангел-охоронець.

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Вітаю, Анно. Бажаю тобі завжди любити та з кожним днем розквітати з новою силою та чарівністю. Нехай негаразди тебе оминають, а серце й душа потопають в океані щастя та любові. Здоров'я тобі, успіхів і щоденної удачі.

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Анно, в цей день ти відзначаєш не свій день народження, а день народження свого ангела. Я хочу привітати його з цією датою. Я не знаю, скільки йому століть, але саме сьогодні він найкрасивіший і найпернатіший. Ну, а тобі, я хочу побажати, щоб ви ніколи не розлучалися, щоб твій ангел завжди перебував у тебе за спиною, оберігаючи від усіх бід і напастей. Я бажаю тобі доброго й вірного помічника, який вкриє тебе від будь-якої негоди своїм крилом!



Привітання з Днем ангела Анни / Фото Pinterest

У цей день твій ангелик святкує свій день народження. Тому я бажаю, щоб він завжди був поруч з тобою, Анна, і добре виконував свої обов'язки!

***

Анно, сьогодні – день твого Ангела. Хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід та скеровував на правильний шлях. Хочу тобі побажати, щоб ти частіше усміхалася, адже тоді твій Ангел світиться від щастя та це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій Ангел зберігає тебе! Будь щаслива!

***

Дорога Аню, бажаю, щоб твій ангел завжди тебе оберігав і допомагав тобі у всіх твоїх справах – домашніх і робочих, щоб усі твої починання були втілені в життя, щоб тебе завжди супроводжувалась удача, процвітання і успіх.

Привітання з Днем ангела Анни у віршах

Голос морських стихій,

Сонця грайливий промінь.

Ім'я твоє – наче хвиль прибій,

Що завжди приходить на спомин.

Аня, яскравих днів

У день іменин тобі!

Вірних друзів та гарних снів,

Багато добра та долі!

***

Ангел твій зиму приносить,

І для тебе в небі просить:

Долю добру, незрадливу,

Ще й достатку цілу ниву,

У сім’ї любов та шану

Із днем ангела Анно!

***

Анно!

Я тебе вітаю з святом.

Хай життя буде багатим,

Хай дарує тобі радість,

Хай відступить біль і слабість.

Хай здоров’я міцним буде,

Хай шанують тебе люди,

Хай тобі усе вдається,

Щастя хай рікою ллється.

Ангел хай оберігає,

Крилом білим захищає.

Матір Божа хай заступить.

Хай тебе весь Всесвіт любить!



Привітання з Днем ангела Анни / Фото Pinterest

З днем ангела Анни, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Хай ангел тебе оберігає,

І в усьому допомагає,

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе що треба.

Щоб ти добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала,багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Трохи норовлива, але мила, як дитя,

Анна наша — як примхлива хвиля,

Не даєш нам сумувати, ані дня!

З усіх Анничок, мабуть, лиш одна така,

що можна гомоніти хоч всю ніч без сна,

А інколи приємно навіть помовчати…

І разом на вечірці в танці поскакати…

Сьогодні іменини, тож Тебе вітаю!

Щаслива будь, Анничко, довгих літ бажаю!

***

Нині в гарної людини –

Найкрутіші іменини.

Будуть в тебе подарунки,

Привітання й поцілунки…

Я приєднуюсь до всього,

Хай в житті все буде кльово!

Хай здоров'я не підводить,

Й грошенята хай підходять!!!

Вітаю З Днем Ангела!!!

***

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить,

Убереже Вас від біди повсюди,

Нехай несе Вам радість кожна мить,

І благодать Господня з Вами буде.

***

В день святковий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаєм,

І щодня й щомиті,

Хай же Анні помагає,

Ангел покровитель!