24 Канал з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Більше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025

Хто святкує День ангела 6 листопада?

Анатолій – це ім'я має давньогрецьке походження та означає "схід сонця".

– це ім'я має давньогрецьке походження та означає "схід сонця". Арсен – виникло в Стародавній Греції та перекладається як "мужній".

– виникло в Стародавній Греції та перекладається як "мужній". Василій – має давньогрецьке коріння та трактується як "цар".

– має давньогрецьке коріння та трактується як "цар". Віктор – має латинське коріння та означає "переможець".

– має латинське коріння та означає "переможець". Гаврило – має давньоєврейське походження та перекладається "Божа сила".

– має давньоєврейське походження та перекладається "Божа сила". Костянтин – ім'я латинського походження, яке трактується як "стійкий" або "постійний".

– ім'я латинського походження, яке трактується як "стійкий" або "постійний". Лука – має грецьке коріння та означає "світло".

– має грецьке коріння та означає "світло". Клавдія – має латинське походження та перекладається як "з роду Клавдіїв".

– має латинське походження та перекладається як "з роду Клавдіїв". Ніна – за однією з версій, це ім'я походить від грузинського варіанту Ніно, яке може означати "володарка" або "цариця".

– за однією з версій, це ім'я походить від грузинського варіанту Ніно, яке може означати "володарка" або "цариця". Олександра – має давньогрецьке коріння та трактується як "захисниця".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й вірші

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з ангелом-охоронцем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

У День ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

***

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

У житті твоїм тобі дарує.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела вітаю щиро, друже

Хай радість обіймає твої дні

Знай, дружбу нашу я ціную дуже

Бажаю щастя й радості тобі.

Нехай Господь тебе оберігає,

І щастя і добробут посилає,

Хай люди у житті несуть добро

І у душі оселиться тепло.

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.