24 Канал со ссылкой на Как зовут рассказывает подробнее о значении и происхождении этих имен. Больше о поздравления с Днем ангела – читайте в нашем материале.
Кто празднует День ангела 6 ноября?
- Анатолий – это имя имеет древнегреческое происхождение и означает "восход солнца".
- Арсен – возникло в Древней Греции и переводится как "мужественный".
- Василий – имеет древнегреческие корни и трактуется как "царь".
- Виктор – имеет латинские корни и означает "победитель".
- Гавриил – имеет древнееврейское происхождение и переводится "Божья сила".
- Константин – имя латинского происхождения, которое трактуется как "устойчивый" или "постоянный".
- Лука – имеет греческие корни и означает "свет".
- Клавдия – имеет латинское происхождение и переводится как "из рода Клавдиев".
- Нина – по одной из версий, это имя происходит от грузинского варианта Нино, которое может означать "владычица" или "царица".
- Александра – имеет древнегреческие корни и трактуется как "защитница".
Как красиво поздравить с Днем ангела?: картинки и стихи
В этот праздничный день принимай наилучшие пожелания
Душевного тепла, добра, красоты и любви,
А еще – пусть сбудутся надежды,
Чтобы родные и близкие были здоровы.
Ты с ангелом-хранителем своим
Дружи всем сердцем, доверяй секреты,
И верь в чудеса чудесные вместе с ним,
Так не попадешь ты в злые сети!
Поздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24
***
В День ангела желаю я любви
И от души успешных побед,
Вдохновения, счастья светлого, здоровья
И пусть тебя оберегает Бог!
***
Поздравляя тебя сегодня,
Сказать хочу вновь и вновь,
Пусть всегда живут с тобой
Надежда, Вера и Любовь.
Пусть добрый ангел с небес
Боронит и не разочарует,
И удивительных тысячи чудес
В жизни твоей тебе дарит.
Поздравление с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24
***
С Днем ангела поздравляю искренне, друг
Пусть радость обнимает твои дни
Знай, дружбу нашу я ценю очень
Желаю счастья и радости тебе.
Пусть Господь тебя оберегает,
И счастье и благополучие посылает,
Пусть люди в жизни несут добро
И в душе поселится тепло.
Для написания материала использованы источники: Побажайко и WishYou.