З Днем адвокатури: найкращі привітання зі святом у прозі, віршах та картинках

Сьогодні, 19 грудня, в Україні відзначається щорічне професійне та національне свято – День адвокатури, яке встановив колишній Президент України Леонід Кучма 2 грудня 2002 року. Саме в цей день у 1992 році почав діяти Закон "Про адвокатуру".

Сьогодні потрібно подякувати всім людям, які працюють в адвокатурі, за нелегку працю. Адже вони захищають права, свободи та гідність громадян України. Редакція 24 Каналу щиро приєднується до всіх привітань!

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З нагоди свята 24 Канал підготував добірку привітань у прозі, віршах та картинках.

День адвокатури: привітання у прозі та віршах

Хай будуть вагомими докази,

Хай справі на руку всі покази,

Хай успіх тобі усміхається,

До тебе хай всі дослухаються,

В кар’єрі бажаю підйому,

Забути назавжди про втому,

Трудитись бажаю завзято!

Зі святом тебе, адвокате!

***

День адвокатури – серйозне професійне свято! Вітаю всіх прихильників професії. Бажаю розвитку і досягнення максимальних висот. Кар’єрного зльоту, потрібності, надійності й впевненості у своїх силах і знаннях. Будьте здорові, наполегливі, вміло ведіть свої справи й живіть по совісті!

***

Хай закони від зубів в тебе аж відскакують,

Хай клієнти за роботу добрим словом дякують,

Хай ростуть твої доходи, як на дріжджах тісто,

Виграються усі справи хай в судах всі чисто!

Зичу тільки перемоги всюди здобувати!

Успіхів тобі у свято зичу, адвокате!

***

Вітаю всіх правозахисників з Днем української адвокатури! Бажаю великого потенціалу, міцної хватки, розсудливості та холодного серця. Нехай насиченою і повною буде ваша трудова діяльність. Здоров’я вам, розвитку, професійного зростання, перемог і задоволення!

День адвокатури: привітання у картинках

День адвокатури / Фото glavcom.ua

День адвокатури / Фото art-shop.com.ua

День адвокатури / Фото Telegraf

День адвокатури / Фото Telegraf

День адвокатури / Фото lux.fm

День адвокатури / Фото depo.ua