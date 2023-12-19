З Днем адвокатури: найкращі привітання зі святом у прозі, віршах та картинках
Сьогодні, 19 грудня, в Україні відзначається щорічне професійне та національне свято – День адвокатури, яке встановив колишній Президент України Леонід Кучма 2 грудня 2002 року. Саме в цей день у 1992 році почав діяти Закон "Про адвокатуру".
Сьогодні потрібно подякувати всім людям, які працюють в адвокатурі, за нелегку працю. Адже вони захищають права, свободи та гідність громадян України. Редакція 24 Каналу щиро приєднується до всіх привітань!
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З нагоди свята 24 Канал підготував добірку привітань у прозі, віршах та картинках.
День адвокатури: привітання у прозі та віршах
Хай будуть вагомими докази,
Хай справі на руку всі покази,
Хай успіх тобі усміхається,
До тебе хай всі дослухаються,
В кар’єрі бажаю підйому,
Забути назавжди про втому,
Трудитись бажаю завзято!
Зі святом тебе, адвокате!
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День адвокатури – серйозне професійне свято! Вітаю всіх прихильників професії. Бажаю розвитку і досягнення максимальних висот. Кар’єрного зльоту, потрібності, надійності й впевненості у своїх силах і знаннях. Будьте здорові, наполегливі, вміло ведіть свої справи й живіть по совісті!
***
Хай закони від зубів в тебе аж відскакують,
Хай клієнти за роботу добрим словом дякують,
Хай ростуть твої доходи, як на дріжджах тісто,
Виграються усі справи хай в судах всі чисто!
Зичу тільки перемоги всюди здобувати!
Успіхів тобі у свято зичу, адвокате!
***
Вітаю всіх правозахисників з Днем української адвокатури! Бажаю великого потенціалу, міцної хватки, розсудливості та холодного серця. Нехай насиченою і повною буде ваша трудова діяльність. Здоров’я вам, розвитку, професійного зростання, перемог і задоволення!