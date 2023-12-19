Сегодня нужно поблагодарить всех людей, работающих в адвокатуре, за нелегкий труд. Ведь они защищают права, свободы и достоинство граждан Украины. Редакция 24 Канала искренне присоединяется ко всем поздравлениям!
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По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках.
День адвокатуры: поздравления в прозе и стихах
Хай будуть вагомими докази,
Хай справі на руку всі покази,
Хай успіх тобі усміхається,
До тебе хай всі дослухаються,
В кар’єрі бажаю підйому,
Забути назавжди про втому,
Трудитись бажаю завзято!
Зі святом тебе, адвокате!
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День адвокатуры – серьезный профессиональный праздник! Поздравляю всех поклонников профессии. Желаю развития и достижения максимальных высот. Карьерного взлете, потребности, надежности и уверенности в своих силах и знаниях. Будьте здоровы, настойчивы, умело ведите свои дела и живите по совести!
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Хай закони від зубів в тебе аж відскакують,
Хай клієнти за роботу добрим словом дякують,
Хай ростуть твої доходи, як на дріжджах тісто,
Виграються усі справи хай в судах всі чисто!
Зичу тільки перемоги всюди здобувати!
Успіхів тобі у свято зичу, адвокате!
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Поздравляю всех правозащитников с Днем украинской адвокатуры! Желаю большого потенциала, крепкой хватки, здравомыслия и холодного сердца. Пусть насыщенной и полной будет ваша трудовая деятельность. Здоровья вам, развития, профессионального роста, побед и удовольствия!
День адвокатуры: поздравления в картинках
День адвокатуры / Фото glavcom.ua
День адвокатуры / Фото art-shop.com.ua
День адвокатуры / Фото Telegraf
День адвокатуры / Фото Telegraf
День адвокатуры / Фото lux.fm
День адвокатуры / Фото depo.ua