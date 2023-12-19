Сегодня нужно поблагодарить всех людей, работающих в адвокатуре, за нелегкий труд. Ведь они защищают права, свободы и достоинство граждан Украины. Редакция 24 Канала искренне присоединяется ко всем поздравлениям!

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По случаю праздника 24 Канал подготовил подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках.

День адвокатуры: поздравления в прозе и стихах

Хай будуть вагомими докази,

Хай справі на руку всі покази,

Хай успіх тобі усміхається,

До тебе хай всі дослухаються,

В кар’єрі бажаю підйому,

Забути назавжди про втому,

Трудитись бажаю завзято!

Зі святом тебе, адвокате!

***

День адвокатуры – серьезный профессиональный праздник! Поздравляю всех поклонников профессии. Желаю развития и достижения максимальных высот. Карьерного взлете, потребности, надежности и уверенности в своих силах и знаниях. Будьте здоровы, настойчивы, умело ведите свои дела и живите по совести!

***

Хай закони від зубів в тебе аж відскакують,

Хай клієнти за роботу добрим словом дякують,

Хай ростуть твої доходи, як на дріжджах тісто,

Виграються усі справи хай в судах всі чисто!

Зичу тільки перемоги всюди здобувати!

Успіхів тобі у свято зичу, адвокате!

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Поздравляю всех правозащитников с Днем украинской адвокатуры! Желаю большого потенциала, крепкой хватки, здравомыслия и холодного сердца. Пусть насыщенной и полной будет ваша трудовая деятельность. Здоровья вам, развития, профессионального роста, побед и удовольствия!

День адвокатуры: поздравления в картинках

День адвокатуры / Фото glavcom.ua

День адвокатуры / Фото art-shop.com.ua

День адвокатуры / Фото Telegraf

День адвокатуры / Фото Telegraf

День адвокатуры / Фото lux.fm