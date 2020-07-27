Співачка Демі Ловато і досі звикає до статусу нареченої. Після серії романтичних фото з актором Максом Еріхом вона показала сам момент освідчення.

Знімки Демі Ловато опублікувала в інстаграмі, чим викликала захват у підписників блогу. На нових фото Макс Еріх став на одне коліно, запропонувавши коханій вийти за нього заміж. Демі Ловато не вагалась та одразу відповіла згодою, обійнявши свого бойфренда.

Важливо Співачка Демі Ловато заручилась з Максом Еріхом

Романтичні кадри робив фотограф, якого Макс Еріх запросив на заручини. Про сюрприз Демі Ловато не здогадувалась та думала, що це просто побачення на пляжі. Освідчився актор на фоні розкішних краєвидів заходу сонця та під пісню Crash Into Me від гурту Dave Matthews Band.

Найкраща ніч у моєму житті... Все ще вбираю все це... Я кохаю тебе, Максе Еріху,

– написала Демі Ловато до фото.

Що відомо про стосунки Демі Ловато і Макса Еріха

Вперше про роман співачки Демі Ловато та актора Макса Еріха заговорили незадовго до карантину. Вже в час пандемії пара вирішила проводити самоізоляцію разом.

Спершу закохані не коментували чутки про стосунки у пресі. Однак наприкінці березня 2020 року Демі Ловато випадково розсекретила цей роман, поставши в онлайн-трансляції Макса Еріха. Артистка принесла коханому чай і тільки після усмішки бойфренда зрозуміла, що її побачили тисячі прихильників актора. Після цього Демі Ловато і Макс Еріх більше не приховували почуттів та поставали перед камерами папараці.