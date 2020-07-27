Певица Деми Ловато до сих пор привыкает к статусу невесты. После серии романтических фото с актером Максом Эрихом она показала сам момент признания.

Снимки Деми Ловато опубликовала в инстаграме, чем вызвала восторг у подписчиков блога. На новых фото Макс Эрих стал на одно колено, предложив любимой выйти за него замуж. Деми Ловато не колебалась и сразу ответила согласием, обняв своего бойфренда.

Важно Певица Деми Ловато обручилась с Максом Эрихом

Романтические кадры делал фотограф, которого Макс Эрих пригласил на помолвку. О сюрпризе Деми Ловато не догадывалась и думала, что это просто свидание на пляже. Сделал предложение актер на фоне роскошных пейзажей заката и под песню Crash Into Me группы Dave Matthews Band.

Лучшая ночь в моей жизни... Все еще впитываю все это... Я люблю тебя, Макс Эрих,

– написала Деми Ловато к фото.

Что известно об отношениях Деми Ловато и Макса Эриха

Впервые о романе певицы Деми Ловато и актера Макса Эриха заговорили незадолго до карантина. Уже во время пандемии пара решила проводить самоизоляцию вместе.

Сначала влюбленные не комментировали слухи об отношениях в прессе. Однако в конце марта 2020 года Деми Ловато случайно рассекретила этот роман, появившись в онлайн-трансляции Макса Эриха. Артистка принесла любимому чай и только после улыбки бойфренда поняла, что ее увидели тысячи поклонников актера. После этого Деми Ловато и Макс Эрих больше не скрывали чувств и появлялись перед камерами папарацци.