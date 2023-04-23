Де не можна сіяти кріп: місця, які вас здивують

Кріп – дуже популярна в Україні зелень. Її використовують до багатьох страв, аби покращити смак. Але щоб кріп добре ріс, треба за ним доглядати, починаючи від посадки і закінчуючи збором. А от де не можна сіяти кріп – дивіться далі.

Кріп є дуже корисною та смачною зеленню, тож не дивно, що його часто садять городники. Та для цього важливо обрати правильне місце для посадки й правильно доглядати за ним. Де не можна сіяти кріп та чому – підкаже 24 Канал.

Це цікаво Зів'яне за один день: чим категорично не можна удобрювати малину

Де не можна сіяти кріп

Біля окремих овочів. Кріп не любить сусідство з морквою, петрушкою, селерою. Тому що вони можуть заразити кріп різними хворобами та шкідниками. Краще садити біля кропу капусту, картоплю чи цибулю.

У тіні. Кріп цього не любить, у таких умовах він буде дрібний, позбавлений аромату та смаку.



Де не можна сіяти кріп / Фото Sad-fasad

На піщаному ґрунті. Якщо ви посадите зелень у такий ґрунт, то будете мати рідкий та несмачний кріп. Все ж таки потрібно обрати інше місце з пухкою та повітряною землею.

У кислий ґрунт. Перед посадкою обов’язково треба перевірити ґрунт на рівень кислотності. Показник не повинен бути менше, ніж 6,3 для хорошого врожаю. Перед садінням рекомендовано вносити доломітове борошно.

У тісноті. Не бажано саджати кріп між рядками, розбавляючи ним ряди часнику, цибулі, полуниці та інших овочів. Тому що зелень не любить зростати в тисняві.

З якими рослинами не можна сіяти кріп