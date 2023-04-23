Укроп очень полезен и вкусной зеленью Неудивительно, что его часто сажают огородники. Но для этого важно выбрать правильное место для посадки и правильно ухаживать за ним. Где нельзя сеять укроп и почему – подскажет 24 Канал.

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Где нельзя сеять укроп

Возле отдельных овощей. Укроп не любит соседство с морковью, петрушкой, сельдереем. Потому что они могут заразить укроп разными болезнями и вредителями. Лучше сажать укропа капусту, картофель или лук.

В тени. Укроп этого не любит, в таких условиях он будет мелким, лишен аромата и вкуса.



Где нельзя сеять укроп / Фото Sad-fasad

На песчаном грунте. Если вы посадите зелень в такую почву, то будете иметь жидкий и невкусный укроп. Все же нужно выбрать другое место с рыхлой и воздушной землей.

В кислую почву. Перед посадкой обязательно нужно проверить почву на уровень кислотности. Показатель не должен быть меньше 6,3 для хорошего урожая. Перед посадкой рекомендовано вносить доломитовую муку.

В тесноте. Не желательно сажать укроп между строчками, разбавляя им ряды чеснока, лука, клубники и других овощей. Потому что зелень не любит расти в давке.

С какими растениями нельзя сеять укроп