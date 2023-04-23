Кріп є дуже корисною та смачною зеленню, тож не дивно, що його часто садять городники. Та для цього важливо обрати правильне місце для посадки й правильно доглядати за ним. Де не можна сіяти кріп та чому – підкаже 24 Канал.
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Де не можна сіяти кріп
Біля окремих овочів. Кріп не любить сусідство з морквою, петрушкою, селерою. Тому що вони можуть заразити кріп різними хворобами та шкідниками. Краще садити біля кропу капусту, картоплю чи цибулю.
У тіні. Кріп цього не любить, у таких умовах він буде дрібний, позбавлений аромату та смаку.
Де не можна сіяти кріп / Фото Sad-fasad
На піщаному ґрунті. Якщо ви посадите зелень у такий ґрунт, то будете мати рідкий та несмачний кріп. Все ж таки потрібно обрати інше місце з пухкою та повітряною землею.
У кислий ґрунт. Перед посадкою обов’язково треба перевірити ґрунт на рівень кислотності. Показник не повинен бути менше, ніж 6,3 для хорошого врожаю. Перед садінням рекомендовано вносити доломітове борошно.
У тісноті. Не бажано саджати кріп між рядками, розбавляючи ним ряди часнику, цибулі, полуниці та інших овочів. Тому що зелень не любить зростати в тисняві.
З якими рослинами не можна сіяти кріп
- Кукурудза. Вона не лише робить тінь для кропу, але й витягує своїм сильним корінням всі корисні речовини та вологу.
- Соняшник. Сам по собі він не має негативного впливу на кріп, втім, сильними стеблами, листками й кошиками робить тінь на всю грядку. Соняшник можна посадити разом із кропом лише, якщо нема інших варіантів.
- Крес-салат. Ця зелень настільки не підходить кропу, що рекомендується садити їх з дистанцією не менше 3 метри один від одного.