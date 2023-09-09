Залиште харчову плівку в цьому місці: помітите чудовий результат
Джерело:The kitchn
Харчова плівка – дуже зручний засіб, яким перемотують продукти та страви. Так, вони довше зберігаються та не поглинають інші запахи.
Попри практичність харчової плівки в побуті, в неї є один мінус. Буває так, що вона починає прилипати сама до себе, ще до того моменту, коли ви перемотали потрібний продукт. Що з цим робити – підкажемо далі.
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Де найкраще зберігати харчову плівку
Переважно люди тримають харчову плівку на полиці біля фольги та пергаментного паперу. Є одна проста хитрість – краще перекласти її звідти до морозильної камери.
Для чого робити таке охолодження, можна пояснити з погляду науки. Усе просто: холодне середовище в морозилці забирає частину електрики, внаслідок якої плівка липне сама до себе.
- Якщо ви забезпечите їй холодне повітря, то після перебування там, вона буде добре прилипати до продукту чи страви.
Харчова плівка / Фото Deposit.photos
Фахівці тлумачать, що харчова плівка злипається тому, що молекули на поверхні перегруповуються, формуючи не надто потужний хімічний контакт. Власне, саме низькі температури такі зв'язки сповільнюють.
Охолодження харчової плівки – справа, на яку ви не будете витрачати багато часу. Необов'язково витягувати з морозилки якісь продукти, якщо ви не маєте там достатньо місця. Просто поставте її туди на 15-20 хвилин. Готово, можете перемотувати їжу.