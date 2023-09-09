Залиште харчову плівку в цьому місці: помітите чудовий результат

Харчова плівка – дуже зручний засіб, яким перемотують продукти та страви. Так, вони довше зберігаються та не поглинають інші запахи.

Попри практичність харчової плівки в побуті, в неї є один мінус. Буває так, що вона починає прилипати сама до себе, ще до того моменту, коли ви перемотали потрібний продукт. Що з цим робити – підкажемо далі.

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Де найкраще зберігати харчову плівку

Переважно люди тримають харчову плівку на полиці біля фольги та пергаментного паперу. Є одна проста хитрість – краще перекласти її звідти до морозильної камери.

Для чого робити таке охолодження, можна пояснити з погляду науки. Усе просто: холодне середовище в морозилці забирає частину електрики, внаслідок якої плівка липне сама до себе.

Якщо ви забезпечите їй холодне повітря, то після перебування там, вона буде добре прилипати до продукту чи страви.



Харчова плівка / Фото Deposit.photos

Фахівці тлумачать, що харчова плівка злипається тому, що молекули на поверхні перегруповуються, формуючи не надто потужний хімічний контакт. Власне, саме низькі температури такі зв'язки сповільнюють.

Охолодження харчової плівки – справа, на яку ви не будете витрачати багато часу. Необов'язково витягувати з морозилки якісь продукти, якщо ви не маєте там достатньо місця. Просто поставте її туди на 15-20 хвилин. Готово, можете перемотувати їжу.