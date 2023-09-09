Несмотря на практичность пищевой пленки в обиходе, у нее есть один минус. Бывает так, что она начинает прилипать сама к себе еще до того момента, когда вы перемотали нужный продукт. Что с этим делать – подскажем дальше.

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Где лучше хранить пищевую пленку

Преимущественно люди держат пищевую пленку на полке возле фольги и пергаментной бумаги. Есть одна простая хитрость – лучше перевести ее оттуда в морозильную камеру.

Для чего делать такое охлаждение можно объяснить с точки зрения науки. Все просто: холодная среда в морозилке уносит часть электричества, в результате которой пленка липнет сама к себе.

Если вы обеспечите ей холодный воздух, то после пребывания там она будет хорошо прилипать к продукту или блюду.



Пищевая пленка / Фото Deposit.photos

Специалисты объясняют, что пищевая плёнка слипается потому, что молекулы на поверхности перегруппировываются, формируя не слишком мощный химический контакт. По сути, именно низкие температуры такие связи замедляют.

Охлаждение пищевой пленки – дело, на которое вы не будете тратить много времени. Необязательно извлекать из морозилки какие-нибудь продукты, если у вас нет достаточно места. Просто поставьте туда на 15-20 минут. Готово, можете перематывать еду.