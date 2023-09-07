Дело в том, что в кожуре грецких орехов есть природный краситель, называемый юглон. Он очень устойчив и все, на что он попадает, приобретает коричневый цвет. Ситуация – не из приятных. Чем отмыть руки от орехов – расскажет 24 Канал.

Это очень просто Действуют очень быстро: 8 способов отмыть кожу от зеленки и йода.

Как отчистить руки от орехов: народные методы

В первую очередь специалисты советуют помыть руки с обычным мылом, чтобы избавиться от другой грязи. Тогда нужно отрезать часть лимона и потереть пятна на руках. Можно смочить ватный диск в лимонном соке и обработать участки. Повторяем с промежутками несколько раз.



Лимон / Фото Vegafood.com

На помощь придет всем известная картофель. В кожуре орехов содержится йод, и крахмал после взаимодействия с ним уносит этот темный цвет. Просто надо натереть картофель на терке в какой-нибудь сосуд и погрузить туда руки. Можно дополнительно использовать щетку. Хорошо разъедает свежие пятна.



Картофель / Фото Agrotimes.ua

Чтобы избавиться от пятен от орехов, вам понадобится не слишком зрелый виноград. Надо выжать сок из ягод в тарелку и тоже положить руки. К тому же станет лучше состояние ногтей после такой процедуры.



Виноград / Фото Etnosoft

Действенный метод, хотя довольно агрессивный – избавиться от таких пятен благодаря соли. Перед этим следует увлажнить кожу, затем нанести немного соли и потереть. Чувствительную кожу таким способом лучше не обрабатывать.



Соль / Фото

Нашатырный спирт – одно из самых мощных средств в такой ситуации. Поскольку он имеет мощный неприятный запах, процедуру нужно делать в проветриваемом помещении. Вылейте немного средства на ткань или вату и потрите. Пятна должны исчезнуть.



Нашатырный спирт / Фото "Лекарство 24"

Почти у всех в аптечке найдется перекись водорода. Он эффективно работает со свежими пятнами. Поэтому обрабатывать нужно сразу, когда имели дело с орехами. Сильно лучше не трите им.



Перекись водорода / Фото "Фитофарм"