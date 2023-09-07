Річ у тім, що у шкірці волоських горіхів є природний барвник, що називається юглон. Він є дуже стійким і все, на що він потрапляє, набуває коричневого кольору. Ситуація – не з приємних. Чим відмити руки від горіхів – розкаже 24 Канал.

Це дуже просто Діють дуже швидко: 8 способів, як відмити шкіру від зеленки та йоду

Як відчистити руки від горіхів: народні методи

Насамперед фахівці радять помити руки зі звичайним милом, аби позбутися іншого бруду. Тоді треба відрізати частину лимона та потерти плями на руках. Можна змочити ватний диск у лимонному соці та обробити ділянки. Повторюємо з проміжками кілька разів.



Лимон / Фото Vegafood.com

На допомогу прийде усім відома картопля. У шкірці горіхів міститься йод, і крохмаль, після взаємодії з ним, забирає цей темний колір. Просто треба натерти картоплю на тертці в якусь посудину та занурити туди руки. Можна ще додатково використати щітку. Гарно роз'їдає свіжі плями.



Картопля / Фото Agrotimes.ua

Аби позбутися плям від горіхів, вам знадобиться не надто зрілий виноград. Треба витиснути сік з ягід у тарілку та теж покласти туди руки. До того ж стане кращим стан нігтів після такої процедури.



Виноград / Фото Etnosoft

Дієвий метод, хоча доволі агресивний – позбутися таких плям завдяки солі. Перед цим слід зволожити шкіру, а тоді нанести трохи солі та потерти. Чутливу шкіру таким способом краще не обробляти.



Сіль / Фото Pinterest

Нашатирний спирт – один із найпотужніших засобів у такій ситуації. Оскільки він має потужний неприємний запах, процедуру треба робити у приміщенні, яке провітрюється. Вилийте трохи засобу на тканину чи вату та потріть. Плями мають щезнути.



Нашатирний спирт / Фото "Ліки 24"

Майже у всіх в аптечці знайдеться перекис водню. Він ефективно працює зі свіжими плямами. Тому обробляти треба одразу, коли мали справу з горіхами. Сильно краще не тріть ним.



Перекис водню / Фото "Фітофарм"