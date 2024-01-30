7 давніх українських імен для хлопчиків: добірка, яка викликає захоплення

Багато батьків обирають давні українські імена для своїх дітей. Це неймовірно тішить, адже так ми повертаємося до своїх коренів та історії, яку не потрібно забувати.

Сьогодні 24 Канал публікує добірку давніх українських імен для хлопчиків. Зокрема, вони мають давньогрецьке, давньоримське, старослов'янське та давньоримське походження.

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Список давніх українських імен для хлопчиків

Ім'я Атанасій прийшло до нас зі Стародавньої Греції. Воно перекладається як "безсмертний". Було популярне у часи Київської Русі, коли на території держави почало поширюватися християнство.

Ім'я Ігнатій має давньоримське походження та означає "вогненний". Такі хлопчики люблять бути в центрі уваги та керувати людьми. Тому їм буває складно заводити нові знайомства.

Юліан має латинські корені та утворилося від імені Юлій. Трактується як "з роду Юліїв", "юліанець". Власники цього імені – креативні та талановиті хлопчики, які люблять пробувати щось нове.

Семен – давньоєврейського походження та утворилося від імені Шимон, яке означає "Господь почув". Вважається, що воно має дуже потужну енергетику, тому захищає хлопців протягом життя.

Ім'я Тарас з'явилося у Стародавній Греції. Існує декілька варіантів перекладу: "бунтівник", "бунтівний", "хвилюватися", "порушувати", "тривожитися".

Ім'я Орест має давньогрецькі корені. Воно трактується як "той, що підкорює вершини", "той, що стоїть на горі". З кожним роком це ім'я набирає все більшої популярності в Україні.

Ім'я Мирослав – старослов'янського походження. Воно складається з двох коренів: "світ" і "слав". Перекладається як "миролюбний", "славетний", "той, що славить світ", "той, що славиться миролюбністю".