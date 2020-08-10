Переможниця 10 сезону романтичного шоу “Холостяк” не перестає ділитись з своїми шанувальниками відвертими фото та порадами з різних сфер життя. Цього разу вона зізналась про свої страхи і продемонструвала довгі голі ноги.

Даша на своїй сторінці в інстаграмі зізналась, що в ній завжди була боязнь висоти – акрофобія. Тому їй було важко кататись на атракціонах, вона не любила польоти, сходження на гору і високі дахи. Однак дівчина переконана: приймати страх і жити з ним – неправильно. Його потрібно повністю викорінювати і тільки після цього стане набагато легше і буде відчуття, що для вас все можливо.

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Поштовхом до подолання страху стала фотозйомка на даху, яка викликала у Даші надзвичайні емоції. Адже фотографуватись, спустивши ноги "в прірву", не кожен наважиться. І тому менше ніж через пів року вона здійснила політ на повітряній кулі.

На новій фотографії переможниця 10 сезону "Холостяка" продемонструвала ідеальну фігуру у звабливому чорному боді та яскравій куртці. Сексуальний образ дівчина завершила босоніжками на підборах, які додали ще більшої стрункості ногам.



Сексуальна Даша Ульянова на даху будинку / Instagram / @dasha_ulyanovaa

Тепер в мене висота асоціюється з свободою і неймовірною красою,

– зізналась учасниця "Холостяка-10".

Також Даша попросила підписників ділитися своїми історіями і фобіями, тож у коментарях є багато мотивації і думок щодо того, чому важливо долати страх і як зробити це.