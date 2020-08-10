Победительница 10 сезона романтического шоу “Холостяк” не перестает делиться со своими поклонниками откровенными фото и советами из разных областей жизни. На этот раз она призналась в своих страхах и продемонстрировала длинные обнаженные ноги.

Даша на своей странице в инстаграме призналась, что в ней всегда была боязнь высоты – акрофобия. Поэтому ей было трудно кататься на аттракционах, она не любила полеты, восхождение на гору и высокие крыши. Однако девушка убеждена: принимать страх и жить с ним – неправильно. Его нужно полностью искоренять и только после этого станет намного легче и будет ощущение, что для вас все возможно.

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Толчком к преодолению страха стала фотосъемка на крыше, которая вызвала у Даши чрезвычайные эмоции. Ведь фотографироваться, спустив ноги "в пропасть", не каждый осмелится. И поэтому меньше чем через пол года она совершила полет на воздушном шаре.

На новой фотографии победительница 10 сезона "Холостяка" продемонстрировала идеальную фигуру в соблазнительном черном боди и яркой куртке. Сексуальный образ девушка завершила босоножками на каблуках, которые добавили еще большей стройности ногам.

Сексуальная Даша Ульянова на крыше дома / Instagram / @dasha_ulyanovaa

Теперь у меня высота ассоциируется со свободой и невероятной красотой,

– призналась участница "Холостяка-10".

Также Даша попросила подписчиков делиться своими историями и фобиями, поэтому в комментариях есть много мотивации и мнений относительно того, почему важно преодолевать страх и как сделать это.