Українська актриса Даша Трегубова виховує єдину доньку Поліну. Дівчинці виповнилось всього 9 років, а вона вже проявляє цікавість до акторської справи. Як це вдалось її зіркові матусі – дізнавайтесь у матеріалі.

Днями Даша Трегубова взяла участь у зйомках телешоу "Діти проти зірок". За лаштунками проєкту актриса дала коментар журналістам "Нового каналу", в якому поділилась корисним лайфхаком, що допоможе дитині пробудити талант та цікавість до кінематографа.

Читайте також Актриса Дар'я Трегубова зніме детективний трилер з неочікуваним фіналом: перші деталі

За словами Даші Трегубової, кожна людина талановита, потрібно тільки знайти справа, в якій це проявляється.

Я вірю в те, що кожна людина талановита у чомусь. Просто це потрібно перевіряти щодня. Спробувати займатися живописом, акторською майстерністю, бігом… І зрештою колись ви знайдете свій талант, – розповіла Даша Трегубова.

А от щодо виховання своєї донечки, то актриса не приховує: змалку вона знає, як живуть та працюють представники кіноіндустрії. Поліна вирушала на гастролі із зірковою матусею з трьох місяців та, коли трішки підросла, проявляла цікавість до цієї роботи. І, щоб розвивати талант дівчинки, Даша Трегубова має власну методику, яка працює.

"Моя донька Поліна була зі мною на майданчику все життя. З трьох місяців вона теж літала і їздила на зйомки. І теж дуже захотіла зніматися у кіно. Ми з нею почали готуватися до проб. І вигадали власну гру, яка, до речі, як показує практика, дуже розвиває дитячу уяву та вміння спілкуватися. Ми граємося, вигадуємо персонажа, і вона в нього перевтілюється… І моя Поля вже по 30 хвилин може "тримати" образ, і це дуже круто. Я закликаю усіх грати зі своїми дітьми у всі ігри, щоб знайти їхні приховані таланти", – поділилась Даша Трегубова.

Окрім цього, актриса і сама не припиняє розвиватись та шукати нові хобі, які активно застосовує на зйомках. Тепер Даша Трегубова почала займатись популярними танцями на пілоні та продовжує навчання з професійними каскадерами.

"Цього року в мене з’явилося нове вміння – я займаюся танцями на пілоні. Судячи з того, як реагують мої вчителі, десь за рік зможу позмагатися з будь-ким, навіть із Демі Мур (сміється). Це цікаве хобі, яке після байку, стрибків із парашутом і підкорення Кіліманджаро я можу покласти до своєї скарбнички", – додала вона.