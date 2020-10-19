Украинская актриса Даша Трегубова воспитывает единственную дочь Полину. Девочке исполнилось всего 9 лет, а она уже проявляет интерес к актерскому делу. Как это удалось ее звездной мамочке – узнавайте в материале.

На днях Даша Трегубова приняла участие в съемках телешоу "Дети против звезд". За кулисами проекта актриса дала комментарий журналистам "Нового канала", в котором поделилась полезным лайфхаком, который поможет ребенку пробудить талант и интерес к кинематографу.

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По словам Даши Трегубовой, каждый человек талантлив, нужно только найти дело, в котором это проявляется.

Я верю в то, что каждый человек талантлив в чем-то. Просто это нужно проверять каждый день. Попробовать заниматься живописью, актерским мастерством, бегом... и в конце концов когда-нибудь вы найдете свой талант,

– рассказала Даша Трегубова.

А вот что касается воспитания своей дочери, то актриса не скрывает: с детства она знает, как живут и работают представители киноиндустрии. Полина отправлялась на гастроли со звездной мамочкой с трех месяцев и, когда немного подросла, проявляла интерес к этой работе. И, чтобы развивать талант девочки, Даша Трегубова имеет собственную методику, которая работает.

"Моя дочь Полина была со мной на площадке всю жизнь. С трех месяцев она тоже летала и ездила на съемки. И тоже очень захотела сниматься в кино. Мы с ней начали готовиться к пробам. И придумали собственную игру, которая, кстати, как показывает практика, очень развивает детское воображение и умение общаться. Мы играем, придумываем персонажа, и она в него перевоплощается... И моя Поля уже по 30 минут может "держать" образ, и это очень круто. Я призываю всех играть со своими детьми во все игры, чтобы найти их скрытые таланты", – поделилась Даша Трегубова.

Кроме этого, актриса и сама не прекращает развиваться и искать новые хобби, которые активно применяет на съемках. Теперь Даша Трегубова начала заниматься популярными танцами на пилоне и продолжает обучение с профессиональными каскадерами.

"В этом году у меня появилось новое умение – я занимаюсь танцами на пилоне. Судя по тому, как реагируют мои учителя, где-то за год смогу посоревноваться с кем угодно, даже с Деми Мур (смеется). Это интересное хобби, которое после байка, прыжков с парашютом и покорения Килиманджаро я могу положить в свою копилку", – добавила она.