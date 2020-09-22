Знаменитая украинская актриса и ведущая Даша Трегубова готовит для поклонников интересный проект. На этот раз звезда кино станет режиссером и снимет захватывающий триллер с неожиданным финалом.

Об этом она рассказала в инстаграме. Даша Трегубова отметила, что рабочее название ленты – "Ее бы звали Марта, а съемки запланированы уже на 2021 год.

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Раскрыла знаменитая актриса и детали предстоящего проекта. По словам Даши Трегубовой, фильм расскажет интересную историю о молодом реставраторе, который из-за пандемии коронавируса возвращается с семьей в Украину. И в первый день самоизоляции его ждет неприятный сюрприз: жена и маленькая дочь исчезают из военного госпиталя. В то же время главный герой встречает своего заклятого врага, который может быть причастен к делу. Поэтому мужчине придется пройти немало испытаний в поисках родных.

"16 лет назад я получила свой режиссерский диплом с единственной мечтой – снимать классное, интересное, талантливое, современное украинское кино... Мощный и тщательно прописанный сценарий; сильный месседж, философская метафора двух важнейших тем – семьи и Родины, за которые стоит бороться всю жизнь. И мой любимый жанр – камерный триллер с неожиданным финалом. Все сложилось", – поделилась Даша Трегубова.

Интересную идею фильма актрисе помог воплотить сценарист Симор Гласенко. Более 6 месяцев он работал над сюжетом, создавая непредсказуемые повороты событий. Поэтому зрителей ждет зрелищный триллер, который пощекочет нервы.