Знаменита українська актриса і ведуча Дар'я Трегубова готує для прихильників цікавий проєкт. Цього разу зірка кіно стане режисером та зніме захопливий трилер із несподіваним фіналом.

Про це вона розповіла в інстаграмі. Дар'я Трегубова зазначила, що робоча назва стрічки – "Її б звали Марта", а зйомки заплановані вже на 2021 рік.

Дивіться також 10 детективних серіалів 2020 року, які захоплять з першої серії

Розкрила знаменита актриса і деталі майбутнього проєкту. За словами Даші Трегубової, фільм розповість цікаву історію про молодого реставратора, який через пандемію коронавірусу повертається із сім'єю до України. Та у перший день самоізоляції на нього чекає неприємний сюрприз: дружина та маленька донечка зникають з військового госпіталю. Водночас головний герой зустрічає свого заклятого ворога, який може бути причетний до справи. Тому чоловіку доведеться пройти чимало випробувань у пошуках рідних.

"16 років тому я отримувала свій режисерський диплом з єдиною мрією – знімати класне, цікаве, талановите, сучасне українське кіно... Потужний і ретельно прописаний сценарій; сильний меседж, філософська метафора двох найважливіших тем – родини й Батьківщини, за які варто боротися все життя. І мій улюблений жанр – камерний трилер з несподіваним фіналом. Все склалося", – поділилась Дар'я Трегубова.

Цікаву ідею фільму актрисі допоміг втілити сценарист Симор Гласенко. Понад 6 місяців він працював над сюжетом, створюючи непередбачувані повороти подій. Тому на глядачів чекає видовищний трилер, що полоскоче нерви.