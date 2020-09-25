Зіркове подружжя блогерки Даші Квіткової і телеведучого Нікіти Добриніна вкотре замилувало мережу спільним фото. Закохані нещодавно побували у Львові, де зробили декілька ніжних кадрів.

Пара вирішила провести один із осінніх вікендів у Львові. Звісно, що не обійшлося без фотосесій. На особистій сторінці в інстаграмі Даша досі ділиться красивими і чуттєвими світлинами.

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Блогери позували на балконі готельного номеру. Вони зупинилися в центрі стародавнього Львова, а на балконі насолоджувалися фантастичним виглядом з вікна. Цього разу закохані не одягали стильні речі, а позували перед камерою у білих халатах.

Даша та Нікіта щиро усміхаються, ніжно обійнявши один одного. Вони обожнюють дуркувати, отримують задоволення від кожної миті, проведеної разом. Така світлина вийшла дуже атмосферною та ніжною. Видно, що між знаменитостями вирує кохання.



Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Instagram / @kvittkova

Це вже не перший знімок у профілі Квіткової, де вона так зображена з Нікітою. Пропонуємо переглянути добірку чуттєвих фото зіркового подружжя.