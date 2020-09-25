Звездные супруги Даша Квиткова и телеведущий Никита Добрынин в очередной раз очаровали сеть совместным фото. Влюбленные недавно побывали во Львове, где сделали несколько нежных кадров.

Пара решила провести один из осенних уикендов во Львове. Конечно, не обошлось без фотосессий. На личной странице в Инстаграме Даша до сих пор делится красивыми и чувственными фотографиями.

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Блогеры позировали на балконе гостиничного номера. Они остановились в центре старинного Львова, а на балконе наслаждались фантастическим видом. На этот раз влюбленные не надевали стильные вещи, а позировали перед камерой в белых халатах.

Даша и Никита искренне улыбаются, нежно обняв друг друга. Они обожают дурачиться, получают удовольствие от каждого мгновения, проведенного вместе. Такая фотография получилась очень атмосферной и нежной. Видно, что между знаменитостями бурлит любовь.

Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @kvittkova

Это уже не первый снимок в профиле Квитковой, где она так изображена с Никитой. Предлагаем просмотреть подборку чувственных фото звездных супругов.