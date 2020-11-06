Успішна блогерка, переможниця "Холостяка-9" Даша Квіткова оприлюднила пікантне фото, яким розбурхала уяву шанувальників. Знаменитість позувала без нижньої білизни, що зробило її образ надзвичайно сексуальним.

Даша Квіткова є однією із найпопулярніших українських блогерок. Окрім цього, вона ще й дружина відомого ведучого Нікіти Добриніна. На особистій сторінці в інстаграмі зірка часто ділиться різноманітними світлинами. У стрічці на її акаунті можна побачити і пікантні знімки.

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Даша Квіткова оприлюднила неординарну світлину, на якій не показала свого обличчя. Вона позувала у білій блузці, під якою не було нижньої білизни. Вбрання знаменитість розстебнула і опустила з одного плеча. Таким чином дівчина оголила груди, чим неабияк розбурхала уяву шанувальників.

Шию блогерки прикрашало вишукане намисто, а також видно довгі сережки. Кучеряве волосся Квіткова забрала назад. Увагу привертає фірмове татуювання Даші у вигляді червоного сердечка.

У дописі улюблениця 1,6-мільйонної аудиторії написала красивий віршик, який гармонійно доповнив світлину.