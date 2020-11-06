Успешный блогер, победительница "Холостяка-9" Даша Квиткова обнародовала пикантное фото, которым взбудоражила воображение поклонников. Знаменитость позировала без нижнего белья, что сделало ее образ чрезвычайно сексуальным.

Даша Квиткова является одной из самых популярных украинских блогеров. Кроме этого, она еще и жена известного ведущего Никиты Добрынина. На личной странице в Инстаграме звезда часто делится разнообразными фотографиями. В ленте в ее аккаунте можно увидеть и пикантные снимки.

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Даша Квиткова обнародовала неординарную фотографию, на которой не показала своего лица. Она позировала в белой блузке, под которой не было нижнего белья. Наряд знаменитость расстегнула и спустила с одного плеча. Таким образом девушка обнажила грудь, чем изрядно взбудоражила воображение поклонников.

Шею блогера украшало изысканное ожерелье, а также видны длинные серьги. Вьющиеся волосы Квиткова собрала назад. Внимание привлекает фирменная татуировка Даши в виде красного сердечка.

В публикации любимица 1,6-миллионной аудитории написала красивое стихотворение, которое гармонично дополнило фотографию.