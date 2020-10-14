Одна із найпопулярніших пар в українському шоу-бізнесі Даша Квіткова та Нікіта Добринін вкотре зачарувала мережу спільним романтичним фото. Вони насолоджуються подружнім життям і не соромляться показувати свої почуття.

Блогерка Даша Квіткова і телеведучий Нікіта Добринін два місяці тому зіграли гучне весілля. Закохані насолоджуються життям у новому статусі і активно працюють заради досягнення нових спільних цілей. Проте пара не забуває і про ніжність та обов'язково приділяє час один одному. На особистій сторінці в інстаграмі Квіткова опублікувала чуттєвий знімок.

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Даша та Нікіта багато часу проводять разом. У них спільна робота, проєкти і дуже важливо вміти знаходити спільну мову у будь-якій ситуації. Подружжя зізнається, що у них також бувають сварки, проте головне – не тримати в собі образи і завжди розмовляти. Так, Квіткова і Добринін зберігають гармонію у стосунках. Вони щиро кохають один одного і не приховують своїх почуттів.

Нове фото Даші Квіткової та Нікіти Добриніна

Під час насиченого робочого дня закохані знайшли декілька хвилин, щоб зробити невелику фотосесію. Пара позувала на вулицях Києва. Даша і Нікіта ніжно обійняли один одного і притулилися носиками. На їхніх обличчях сяють усмішки. Видно те безмежне кохання, яким вони обоє наповнені.

Дві людини. Дві непрості історії. Знайшли один одного, зцілили і стали одним щасливим цілим,

– чуттєво написала в дописі блогерка.



Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Instagram / @kvittkova

Звісно, що прихильники зіркової пари не залишили таку публікацію без уваги. Вони активно коментують допис і зазначають, що закоханим не вистачає лише малюка.