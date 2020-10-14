Одна из самых популярных пар в украинском шоу-бизнесе Даша Квиткова и Никита Добрынин в очередной раз очаровали сеть общим романтическим фото. Они наслаждаются супружеской жизнью и не стесняются показывать свои чувства.

Блогер Даша Квиткова и телеведущий Никита Добрынин два месяца назад сыграли громкую свадьбу. Влюбленные наслаждаются жизнью в новом статусе и активно работают ради достижения новых общих целей. Однако пара не забывает и о нежности и обязательно уделяет время друг другу. На личной странице в инстаграме Квиткова опубликовала чувственный снимок.

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Даша и Никита много времени проводят вместе. У них совместная работа, проекты и очень важно уметь находить общий язык в любой ситуации. Супруги признаются, что у них также бывают ссоры, однако главное – не держать в себе обиды и всегда разговаривать. Так, Квиткова и Добрынин сохраняют гармонию в отношениях. Они искренне любят друг друга и не скрывают своих чувств.

Новое фото Даши Квитковой и Никиты Добрынина

Во время насыщенного рабочего дня влюбленные нашли несколько минут, чтобы сделать небольшую фотосессию. Пара позировала на улицах Киева. Даша и Никита нежно обняли друг друга и прижались носиками. На их лицах сияют улыбки. Видна та безграничная любовь, которой они оба наполнены.

Два человека. Две непростые истории. Нашли друг друга, исцелили и стали одним счастливым целым,

– чувственно написала в заметке блогер.



Даша Квиткова и Никита Добрынин / Instagram / @kvittkova

Конечно, поклонники звездной пары не оставили такую публикацию без внимания. Они активно комментируют сообщение и отмечают, что влюбленным не хватает только малыша.