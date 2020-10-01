Українська модель і співачка Даша Астаф'єва влаштувала нову відверту зйомку. Вона постала перед камерою у розкішній сукні, у якій не приховувала великі груди.

Як сама Даша Астаф'єва, так і її понад 400-тисячна аудиторія в інстаграмі не може без пікантних фотосесій. Зірка часто влаштовує зйомки, про які довго говорять як фани, так і в пресі. Хоч цього разу сукня моделі не була надто відкритою, їй вдалось додати до образу вдалі елементи, щоб перетворити його на один з найсексуальніших.

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Артистка позувала у приталеній мінісукні чорного кольору з принтом та глибоким вирізом. Схоже, для великого бюсту Даші Астаф'євої вбрання була затісне, адже вона зухвало випнула груди.

Зірка одягла чорні колготи в сіточку та золотисті туфлі на високих підборах, які в поєднанні з сукнею виглядали дуже еротично. Хоч Даша Астаф'єва звикла позувати з насиченим макіяжем і довершеною укладкою, цього разу перед камерою вона з'явилась майже без косметики.