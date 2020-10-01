Украинская модель и певица Даша Астафьева устроила новую откровенную съемку. Она предстала перед камерой в роскошном платье, в котором не скрывала большую грудь.

Как сама Даша Астафьева, так и ее более 400-тысячная аудитория в инстаграме не может без пикантных фотосессий. Звезда часто устраивает съемки, о которых долго говорят как фаны, так и в прессе. Хотя на этот раз платье модели не было слишком открытым, ей удалось добавить к образу удачные элементы, чтобы превратить его в один из самых сексуальных.

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Артистка позировала в приталенной мини-юбке черного цвета с принтом и глубоким вырезом. Похоже, для большого бюста Даши Астафьевой наряд был тесноват, ведь она вызывающе выпятила грудь.

Звезда надела черные колготы в сеточку и золотистые туфли на высоком каблуке, которые в сочетании с платьем выглядели очень эротично. Хоть Даша Астафьева привыкла позировать с насыщенным макияжем и совершенной укладкой, на этот раз перед камерой она появилась почти без косметики.