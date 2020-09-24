Популярна співачка Даша Астаф'єва вже давно є секс-символом українського шоу-бізнесу, адже кожна її поява в кадрі виглядає дуже спокусливо. Артистка не приховує, що досі чоловіки вважали її слабкою та звертали увагу тільки на зовнішність. Тепер же все змінилось.

Про це Даша Астаф’єва зізналась за лаштунками шоу "Хто зверху?", що виходить на Новому каналі. Артистка розповіла, що конкурує з чоловіками тільки у студії проєкту, а в реальному житті вже давно знаходить з ними спільну мову.

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"У мене дуже хороші стосунки з чоловіками. Мені з ними простіше знаходити спільну мову. Тому серед моїх друзів їх більшість. Раніше ж була їхньою жертвою. Вони вважали мене слабкою і звертали увагу лише на мою зовнішність. Тепер усе змінилося, і чоловіки складають переді мною свою зброю (усміхається). Ми стали ближчими", – зазначила Даша Астаф'єва.

Водночас з жінками артистці інколи складніше знайти спільну мову. Даша Астаф'єва заявила, що саме представниці прекрасної статі найчастіше виступають її хейтерами у мережі.

Особисте життя Даші Астаф'євої: коротко

Після зйомки в журналі Playboy Даша Астаф'єва не скаржилась на увагу від чоловіків, адже кожен мріяв познайомитись із пристрасною брюнеткою. Однак підкорити серце артистки зумів бізнесмена Артем Кім. Чоловік добре відомий українцям за кримінальною справою САП: 6 років правоохоронці розслідують причетність чоловіка до розкрадання 27 мільйонів гривень з підприємств.

Саме через це Даша Астаф'єва не може зіграти весілля з Артемом Кімом та поки одна забезпечує себе з коханим. В інтерв'ю Каті Осадчій співачка додала, що мріє стати мамою.

"Мені б дуже хотілося, щоб наша сім'я стала більшою, і це перше, чого мені хочеться. Мені не хочеться весілля, мені не хочеться вбрань, мені хочеться, щоб наша сім'я стала більшою, і щоб проблеми закінчилися", – розповіла артистка "Світському життю" наприкінці 2019 року.



Даша Астаф'єва і Артем Кім / Фото Instagram / @da_astafieva