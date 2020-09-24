Популярная певица Даша Астафьева уже давно является секс-символом украинского шоу-бизнеса, ведь каждое ее появление в кадре выглядит очень соблазнительно. Артистка не скрывает, что до сих пор мужчины считали ее слабой и обращали внимание только на внешность. Теперь же все изменилось.

Об этом Даша Астафьева призналась за кулисами шоу "Кто сверху?", выходящем на Новом канале. Артистка рассказала, что конкурирует с мужчинами только в студии проекта, а в реальной жизни уже давно находит с ними общий язык.

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"У меня очень хорошие отношения с мужчинами. Мне с ними проще находить общий язык. Поэтому среди моих друзей их большинство. Ранее же была их жертвой. Они считали меня слабой и обращали внимание только на мою внешность. Теперь все изменилось, и мужчины складывают передо мной свое оружие (улыбается). Мы стали ближе", – отметила Даша Астафьева.

В то же время с женщинами артистке иногда сложнее найти общий язык. Даша Астафьева заявила, что именно представительницы прекрасного пола чаще всего выступают ее хейтерами в сети.

Личная жизнь Даши Астафьевой: коротко

После съемки в журнале Playboy Даша Астафьева не жаловалась на внимание от мужчин, ведь каждый мечтал познакомиться с страстной брюнеткой. Однако покорить сердце артистки сумел бизнесмена Артем Ким – хорошо известный украинцам по уголовному делу САП: 6 лет правоохранители расследуют причастность мужчины к хищению 27 миллионов гривен с предприятий.

Именно поэтому Даша Астафьева не может сыграть свадьбу с Артемом Кимом и пока одна обеспечивает себя с любимым. В интервью Кате Осадчей певица добавила, что мечтает стать мамой.

"Мне бы очень хотелось, чтобы наша семья стала больше, и это первое, чего мне хочется. Мне не хочется свадьбы, мне не хочется нарядов, мне хочется, чтобы наша семья стала больше, и чтобы проблемы закончились", – рассказала артистка "Светской жизни" в конце 2019 года.



Даша Астафьева и Артем Ким / Фото Instagram / @da_astafieva