Актриса Дар'я Петрожицька отримує все більшу популярність в Україні. Після участі в "Танцях з зірками" дівчина повернулась на зйомки серіалу "Папік 2". Днями Дар'я Петрожицька зробила серію фото, на яких показала, як виглядає перед зйомками.

Дар'я Петрожицька на зйомках "Папіка 2"

Знімками актриса поділилась в інстаграмі. Дар'я Петрожицька позувала перед камерою із бездоганним хвилястим волоссям і макіяжем з акцентом на червоні губи. Одягнена кінозірка була в чорний світшот без капюшона, який стильно доповнив її образ.

Дивіться також Дар'я Петрожицька поділилась новим фото зі зйомок "Папіка 2"

Відомо, що ефектні фото Дар'я Петрожицька зробила у гримерці, відтак на кадрах можна побачити велике дзеркало з підсвіткою та кісточки для макіяжу.



Дар'я Петрожицька перед зйомками / Фото Instagram / @petrozhitskaya



Актриса Дар'я Петрожицька / Фото Instagram / @petrozhitskaya



Дар'я Петрожицька на зйомках "Папіка 2" / Фото Instagram / @petrozhitskaya

Що відомо про серіал "Папік 2"

У серіалі "Папік 2" Дар'я Петрожицька повернеться до своєї ролі співачки Лізи. За сюжетом, дівчина матиме чималий успіх в кар'єрі, однак в особистому житті матиме неполадки. Після того, як Олександр Меркулов вийде на волю, вона знов зустрінеться з ним та потрапить у нові пригоди.

Дар'я Петрожицька розповіла, що перед стартом зйомок серіалу ніхто з акторів не знав сюжету. Автори проєкту тримали всі деталі у секреті. Актриса тільки зізналась, що у 2 сезоні "Папіка", окрім шалених пригод, глядачі побачать родину її героїні та дізнаються, чому вона стала такою. Ймовірно, серіал вийде на екрани у 2021 році. Наразі на Київщині тривають зйомки нових епізодів.