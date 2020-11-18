Актриса Дарья Петрожицкая получает все большую популярность в Украине. После участия в "Танцах со звездами" девушка вернулась на съемки сериала "Папик 2". На днях Дарья Петрожицкая сделала серию фото, на которых показала, как выглядит перед съемками.

Дарья Петрожицкая на съемках "Папика 2"

Снимками актриса поделилась в инстаграме. Дарья Петрожицкая позировала перед камерой с безупречными волнистыми волосами и макияжем с акцентом на красные губы. Одета кинозвезда была в черный свитшот без капюшона, который стильно дополнил ее образ.

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Известно, что эффектные фото Дарья Петрожицкая сделала в гримерке, поэтому на кадрах можно увидеть большое зеркало с подсветкой и косточки для макияжа.



Дарья Петрожицкая перед съемками / Фото Instagram / @petrozhitskaya



Актриса Дарья Петрожицкая / Фото Instagram / @petrozhitskaya



Дарья Петрожицкая на съемках "Папика 2" / Фото Instagram / @petrozhitskaya

Что известно о сериале "Папик 2"

В сериале "Папик 2" Дарья Петрожицкая вернется к своей роли певицы Лизы. По сюжету, девушка будет иметь немалый успех в карьере, однако в личной жизни будут неполадки. После того, как Александр Меркулов выйдет на свободу, она снова встретится с ним и попадет в новые приключения.

Дарья Петрожицкая рассказала, что перед стартом съемок сериала никто из актеров не знал сюжета. Авторы проекта держали все детали в секрете. Актриса только призналась, что в 2 сезоне "Папика", кроме безумных приключений, зрители увидят семью ее героини и узнают, почему она стала такой. Вероятно, сериал выйдет на экраны в 2021 году. Сейчас на Киевщине продолжаются съемки новых эпизодов.