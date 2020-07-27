Перспективна українська акторка Дар'я Петрожицька невдовзі підкорюватиме українців завдяки проєкту "Танці з зірками". А поки знаменитість не припиняє дивувати прихильників новими кадрами зі знімального майданчика фільму "Дикі".

В інстаграмі вона поділилась ефектною світлиною, на якій її ледь впізнали підписники блогу. Дар'я Петрожицька одягнула перуку з коротшим хвилястим волоссям та піджак з мереживними вставками. Акторка постала на кадрі дуже серйозною, що, за словами її прихильників, додало світлині драматизму.

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Що відомо про комедію "Дикі"

Всередині липня представники "Кварталу 95" оголосили про початок зйомок комедії "Дикі". Режисером стрічки виступив Руслан Ханумак, який, за традицією, в перший день роботи розбив символічну тарілку з іменами всіх учасників знімального процесу.

Наразі деталей стрічки не розголошують. Відомо, що "Дикі" складатимуться з кількох короткометражок, загальною тривалістю в 30 хвилин. Фільм поєднає гумор та життєві історії, які допоможуть глядачам поглянути на власні будні з іншого кута.

Мені хочеться, щоб глядач сам, коли побачить наш проєкт, вирішив, що це за жанр. Але повірте, нічого подібного на українському телебаченні ви ще не бачили, як би самовпевнено це зараз не звучало,

– розповів режисер Руслан Ханумак

Головні ролі у стрічці "Дикі" виконають українські актори:

Дар'я Петрожицька

Михайло Кукуюк

Євгеній Ковирзанов

Ніна Антонова

Олександр Миронов

Арам Арзуманян та ін.

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Загалом очікується поява в кадрі 50 персонажів. Тому фільм "Дикі" від "Кварталу 95" вже привернув увагу кіноманів.