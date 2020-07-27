Перспективная украинская актриса Дарья Петрожицкая вскоре будет покорять украинцев благодаря проекту "Танцы со звездами". А пока знаменитость не прекращает удивлять поклонников новыми кадрами со съемочной площадки фильма "Дикие".

В Инстаграме она поделилась эффектной фотографией, на которой ее едва узнали подписчики блога. Дарья Петрожицкая надела парик с более короткими волнистыми волосами и пиджак с кружевными вставками. Актриса предстала на кадре очень серьезной, что, по словам ее поклонников, добавило фотографии драматизма.

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Что известно о комедии "Дикие"

В середине июля представители "Квартала 95" объявили о начале съемок комедии "Дикие". Режиссером ленты выступил Руслан Ханумак, который, по традиции, в первый день работы разбил символическую тарелку с именами всех участников съемочного процесса.

Сейчас детали ленты не разглашают. Известно, что "Дикие" будут состоять из нескольких короткометражек, общей продолжительностью в 30 минут. Фильм объединит юмор и жизненные истории, которые помогут зрителям взглянуть на свои будни с другого угла.

Мне хочется, чтобы зритель сам, когда увидит наш проект, решил, что это за жанр. Но поверьте, ничего подобного на украинском телевидении вы еще не видели, как бы самоуверенно это сейчас ни звучало,

– рассказал режиссер Руслан Ханумак

Главные роли в ленте "Дикие" исполнят украинские актеры:

Дарья Петрожицкая

Михаил Кукуюк

Евгений Ковирзанов

Нина Антонова

Александр Миронов

Арам Арзуманян и др.

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Всего ожидается появление в кадре 50 персонажей. Поэтому фильм "Дикие" от "Квартала 95" уже привлек внимание киноманов.