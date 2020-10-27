Українська акторка, учасниця проєкту "Танці з зірками" Дар'я Петрожицька відверто розповіла про романтичні стосунки на роботі. Дівчина не має хлопця, тому шанувальники часто підозрюють її у тому, що вона має романи із колегами на знімальних майданчиках.

Дар'я Петрожицька є однією із найпопулярніших холостячок в українському шоу-бізнесі. У відвертому інтерв'ю для видання "Караван историй" дівчина розповіла, чи мала романи з колегами по фільмах, а також про стосунки на "Танцях з зірками".

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Петрожицька зізналася, що вона завжди сконцентрована на своїй роботі. Для нех найважливіше, щоб технічно все було виконане бездоганно. Саме тому їй важко концентруватися на чомусь іншому, віддаватися повністю емоціям.

Проте Дар'я зазначила, що якщо у неъ все-таки виникнуть почуття, то не боїться наслідків, бо її серце відкрите для нових стосунків.

Також вона не приховувала, що була б не проти закохатися на паркеті. Для неї танець – це маленький спектакль, тому цілком ймовірно, що саме там міг бути перший службовий роман акторки.

Нагадаємо, що партнером Дар'ї на проєкті "Танці з зірками" став Ігор Гелуненко. Пара покинула шоу за власним бажанням і дала шанс продовжити боротьбу за перемогу парам Сергія Танчинця та Надії Мейхер, які опинилися в зоні ризику.