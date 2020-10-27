Украинская актриса, участница проекта "Танцы со звездами" Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о романтических отношениях на работе. У девушки нет парня, поэтому поклонники часто подозревают ее в романах с коллегами на съемочных площадках.

Дарья Петрожицкая является одной из самых популярных холостячек в украинском шоу-бизнесе. В откровенном интервью для издания "Караван историй" девушка рассказала, заводила ли романы с коллегами по фильмам, а также об отношениях на "Танцах со звездами".

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Петрожицкая призналась, что она всегда сконцентрирована на своей работе. Для важней всего, чтобы технически все было выполнено безупречно. Именно поэтому ей трудно концентрироваться на чем-то другом, отдаваться полностью эмоциям.

Однако Дарья отметила, что если у нее все-таки возникнут чувства, то не боится последствий, потому что ее сердце открыто для новых отношений.

Также она не скрывала, что была бы не прочь влюбиться на паркете. Для нее танец – это маленький спектакль, так что вполне вероятно, что именно там мог быть первый служебный роман актрисы.

Напомним, что партнером Дарьи на проекте "Танцы со звездами" стал Игорь Гелуненко. Пара покинула шоу по собственному желанию и дала шанс продолжить борьбу за победу парам Сергея Танчинца и Надежды Мейхер, которые оказались в зоне риска.