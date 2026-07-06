"Люди створені для любові, а речі – для користування": 15 наймудріших цитат Далай-лами

Сьогодні, 6 липня, свій день народження відзначає духовний лідер Тибету та лауреат Нобелівської премії миру – Далай-лама XIV. Протягом багатьох років він залишається одним із найвпливовіших моральних авторитетів сучасності, чий голос звучить на захист миру та співчуття у світі.

Його промови та книжки надихають мільйони людей на всіх континентах, незалежно від їхньої релігії чи національності. Далай-лама переконаний, що головна мета людського життя – прагнення до щастя, а шлях до нього лежить через внутрішній спокій та доброту до інших.

З нагоди свята 24 Канал зібрав глибокі та водночас прості висловлювання про щастя, виховання розуму, любов, співчуття та головні правила життя.

Найкращі цитати Далай-лами, які варто перечитувати щодня

Про щастя та виховання розуму

"Ухвалюючи рішення, запитуйте себе: "А чи зробить це мене щасливим?" Ставлячи це питання щоразу перед прийняттям рішення, ми переміщуємо свою увагу з того, в чому ми собі відмовляємо, на те, до чого ми прагнемо".

"Так, я переконаний, що знайти щастя можна за допомогою виховання розуму".

"Поки ви не будете досить дисципліновані для того, щоб підтримувати спокій вашого розуму, жодні матеріальні блага і зовнішні обставини не зможуть принести вам відчуття радості і щастя".

"Вище джерело щастя моєї душі – це спокій мого розуму. Ніщо не може порушити його, крім мого власного гніву".

"Робота над власним світовідчуттям – це більш ефективний спосіб досягнення щастя, ніж спроба знайти його шляхом таких зовнішніх ресурсів, як багатство, становище в суспільстві або навіть фізичне здоров'я. Іншим внутрішнім джерелом щастя, яке тісно пов'язане з відчуттям задоволеності, є почуття самоцінності".

Про відносини, любов та співчуття

"Люди були створені для того, щоб їх любили, а речі були створені для того, щоб ними користувалися. Світ в хаосі, тому що все навпаки".

"Пам'ятай, що найкращі відносини – ті, в яких ваша любов один до одного перевищує потребу один в одному".

"Перш ніж засуджувати когось, візьми його взуття і пройди його шлях, спробуй його сльози, відчуй його біль. І тільки після цього говори йому, що ти знаєш, як правильно жити".

"Любов і доброта, а також співчуття володіють природною здатністю пом'якшувати і роззброювати людей".

"Пробачити – це не означає забути те, що вони зробили. Пробачити – не зберегти в собі негативне почуття до них".

Про правила життя та щоденні практики

"Кожен день, прокинувшись вранці, ви можете практикувати щиру позитивну мотивацію, думаючи: "Я витрачу цей день на позитивні справи. Я не повинен прожити його даремно".

"Будь готовий змінити свої цілі, але ніколи не змінюй свої цінності".

"Дотримуйтесь трьох правил: Поважайте себе, Поважайте інших і несіть відповідальність за всі свої дії".

"Якщо проблему можна вирішити, то нічого про неї турбуватися, а якщо немає, занепокоєння не допоможе".

"Пам'ятайте, тиша – іноді найкраща відповідь на питання".

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