Его выступления и книги вдохновляют миллионы людей на всех континентах, независимо от их религии или национальности. Далай-лама убежден, что главная цель человеческой жизни – стремление к счастью, а путь к нему лежит через внутреннее спокойствие и доброту по отношению к другим.

По случаю праздника 24 Канал собрал глубокие и в то же время простые высказывания о счастье, воспитании ума, любви, сострадании и главных правилах жизни.

Лучшие цитаты Далай-ламы, которые стоит перечитывать каждый день

О счастье и воспитании ума

"Принимая решение, спрашивайте себя: "А сделает ли это меня счастливым?" Задавая этот вопрос каждый раз перед принятием решения, мы переносим свое внимание с того, почему-то мы себе отказываем, на то, к чему мы стремимся".

"Да, я убежден, что обрести счастье можно с помощью воспитания Ума".

"Пока вы не будете достаточно дисциплинированы для того, чтобы поддерживать покой своего ума, никакие материальные блага и внешние обстоятельства не смогут принести вам ощущение радости и счастья".

"Высший источник счастья моей души – это покой моего ума. Ничто не может нарушить его, кроме моего собственного гнева".

"Работа над собственным мироощущением – это более эффективный способ достижения счастья, чем попытка найти его с помощью таких внешних ресурсов, как богатство, положение в обществе или даже физическое здоровье. Другим внутренним источником счастья, тесно связанным с чувством удовлетворенности, является чувство собственной ценности".

Об отношениях, любви и сострадании

"Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи – для того, чтобы ими пользовались. Мир погружен в хаос, потому что все наоборот".

"Помни, что лучшие отношения – те, в которых ваша любовь друг к другу превосходит потребность друг в друге".

"Прежде чем осуждать кого-то, надень его обувь и пройди его путь, почувствуй его слезы, ощути его боль. И только после этого скажи ему, что ты знаешь, как правильно жить".

"Любовь и доброта, а также сострадание обладают естественной способностью смягчать и обезоруживать людей".

"Простить – это не значит забыть то, что они сделали. Простить – значит не хранить в себе негативных чувств к ним".

О правилах жизни и ежедневных практиках

"Каждый день, проснувшись утром, вы можете практиковать искреннюю позитивную мотивацию, думая: "Я посвящу этот день позитивным делам. Я не должен прожить его зря".

"Будь готов изменить свои цели, но никогда не меняй свои ценности".

"Соблюдайте три правила: уважайте себя, уважайте других и несите ответственность за все свои действия".

"Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться, а если нет, беспокойство не поможет".

"Помните, тишина – иногда лучший ответ на вопрос".

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