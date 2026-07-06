Його промови та книжки надихають мільйони людей на всіх континентах, незалежно від їхньої релігії чи національності. Далай-лама переконаний, що головна мета людського життя – прагнення до щастя, а шлях до нього лежить через внутрішній спокій та доброту до інших.
З нагоди свята 24 Канал зібрав глибокі та водночас прості висловлювання про щастя, виховання розуму, любов, співчуття та головні правила життя.
Найкращі цитати Далай-лами, які варто перечитувати щодня
Про щастя та виховання розуму
- "Ухвалюючи рішення, запитуйте себе: "А чи зробить це мене щасливим?" Ставлячи це питання щоразу перед прийняттям рішення, ми переміщуємо свою увагу з того, в чому ми собі відмовляємо, на те, до чого ми прагнемо".
- "Так, я переконаний, що знайти щастя можна за допомогою виховання розуму".
- "Поки ви не будете досить дисципліновані для того, щоб підтримувати спокій вашого розуму, жодні матеріальні блага і зовнішні обставини не зможуть принести вам відчуття радості і щастя".
- "Вище джерело щастя моєї душі – це спокій мого розуму. Ніщо не може порушити його, крім мого власного гніву".
- "Робота над власним світовідчуттям – це більш ефективний спосіб досягнення щастя, ніж спроба знайти його шляхом таких зовнішніх ресурсів, як багатство, становище в суспільстві або навіть фізичне здоров'я. Іншим внутрішнім джерелом щастя, яке тісно пов'язане з відчуттям задоволеності, є почуття самоцінності".
Про відносини, любов та співчуттяЧитайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- "Люди були створені для того, щоб їх любили, а речі були створені для того, щоб ними користувалися. Світ в хаосі, тому що все навпаки".
- "Пам'ятай, що найкращі відносини – ті, в яких ваша любов один до одного перевищує потребу один в одному".
- "Перш ніж засуджувати когось, візьми його взуття і пройди його шлях, спробуй його сльози, відчуй його біль. І тільки після цього говори йому, що ти знаєш, як правильно жити".
- "Любов і доброта, а також співчуття володіють природною здатністю пом'якшувати і роззброювати людей".
- "Пробачити – це не означає забути те, що вони зробили. Пробачити – не зберегти в собі негативне почуття до них".
Про правила життя та щоденні практики
- "Кожен день, прокинувшись вранці, ви можете практикувати щиру позитивну мотивацію, думаючи: "Я витрачу цей день на позитивні справи. Я не повинен прожити його даремно".
- "Будь готовий змінити свої цілі, але ніколи не змінюй свої цінності".
- "Дотримуйтесь трьох правил: Поважайте себе, Поважайте інших і несіть відповідальність за всі свої дії".
- "Якщо проблему можна вирішити, то нічого про неї турбуватися, а якщо немає, занепокоєння не допоможе".
- "Пам'ятайте, тиша – іноді найкраща відповідь на питання".
Читайте цитати Лесі Українки про мову, Україну та кохання – більше в нашому матеріалі.