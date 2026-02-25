Про це пише сайт Dovidka.biz.ua. З нагоди дня народження Лесі Українки наша редакція зібрала сильні цитати поетеси. Читайте їх – у нашому матеріалі.

Цитати Лесі Українки

Про Україну та мову

"Геройство мусить мати нагороду, се і Боги, і люди признають".

"У нас велика біда, що багато людей думають, що досить говорити по-українськи, щоб мати право на назву патріота, робітника на рідній ниві, чоловіка з певними переконаннями. Така легкість репутації приманює многих".

"Не журись, коли недоля в край чужий тебе закине! Рідний край у тебе в серці, поки спогад ще не згине".

"Будь проклята кров ледача, не за рідний край пролита".

"Малоросійство – це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція".

Про кохання

"Мене любов ненависті навчила".

"Що ж! тільки той ненависті не знає, Хто цілий вік нікого не любив!".

"Хто зрікся всього, а себе не зрікся, – не любить той".

"Тільки зрада шлюб християнський розлучити може. А справжній – тільки смерть".

"Як може бути, щоб тіла ходили вкупі, але душі двома шляхами й врозтіч?".

"Він не виховував мене, він просто любив мене. По-моєму, се найкраще виховання".

"При щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії ніякий риск не страшний!".

До речі, у 2023 році зареєстрували законопроєкт №9009, який передбачає встановлення Дня української жінки 25 лютого. Адже саме у цей день народилася Леся Українка.

Які ще вислови Лесі Українки стали крилатими?