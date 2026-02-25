Про це пише сайт Dovidka.biz.ua. З нагоди дня народження Лесі Українки наша редакція зібрала сильні цитати поетеси. Читайте їх – у нашому матеріалі.
Цитати Лесі Українки
Про Україну та мову
- "Геройство мусить мати нагороду, се і Боги, і люди признають".
- "У нас велика біда, що багато людей думають, що досить говорити по-українськи, щоб мати право на назву патріота, робітника на рідній ниві, чоловіка з певними переконаннями. Така легкість репутації приманює многих".
- "Не журись, коли недоля в край чужий тебе закине! Рідний край у тебе в серці, поки спогад ще не згине".
- "Будь проклята кров ледача, не за рідний край пролита".
- "Малоросійство – це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція".
Про кохання
- "Мене любов ненависті навчила".
- "Що ж! тільки той ненависті не знає, Хто цілий вік нікого не любив!".
- "Хто зрікся всього, а себе не зрікся, – не любить той".
- "Тільки зрада шлюб християнський розлучити може. А справжній – тільки смерть".
- "Як може бути, щоб тіла ходили вкупі, але душі двома шляхами й врозтіч?".
- "Він не виховував мене, він просто любив мене. По-моєму, се найкраще виховання".
- "При щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії ніякий риск не страшний!".
До речі, у 2023 році зареєстрували законопроєкт №9009, який передбачає встановлення Дня української жінки 25 лютого. Адже саме у цей день народилася Леся Українка.
Які ще вислови Лесі Українки стали крилатими?
- "Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш".
- "Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
Серед лиха співати пісні,
Без надії таки сподіватись
Жити хочу! Геть думи сумні!".
- "Сором – хилитися і долі коритися".
- "Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш".
- "Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі".
- "Хто не був високо, той зроду не збагне, як страшно впасти".
- "Ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть".
- "Трудно вірить, щоб погану одіж могла носить якась ідея гарна".
- "Хто на розпутті прожив все життя, не піде ні в рай, ані в пекло".