Про це пише сайт Dovidka.biz.ua. З нагоди дня народження Лесі Українки наша редакція зібрала сильні цитати поетеси. Читайте їх – у нашому матеріалі.

Цитати Лесі Українки

Про Україну та мову

  • "Геройство мусить мати нагороду, се і Боги, і люди признають".
  • "У нас велика біда, що багато людей думають, що досить говорити по-українськи, щоб мати право на назву патріота, робітника на рідній ниві, чоловіка з певними переконаннями. Така легкість репутації приманює многих".
  • "Не журись, коли недоля в край чужий тебе закине! Рідний край у тебе в серці, поки спогад ще не згине".
  • "Будь проклята кров ледача, не за рідний край пролита".
  • "Малоросійство – це не політика і навіть не тактика, лише завжди апріорна і тотальна капітуляція".

Про кохання

  • "Мене любов ненависті навчила".
  • "Що ж! тільки той ненависті не знає, Хто цілий вік нікого не любив!".
  • "Хто зрікся всього, а себе не зрікся, – не любить той".
  • "Тільки зрада шлюб християнський розлучити може. А справжній – тільки смерть".
  • "Як може бути, щоб тіла ходили вкупі, але душі двома шляхами й врозтіч?".
  • "Він не виховував мене, він просто любив мене. По-моєму, се найкраще виховання".
  • "При щирості між людьми, при глибокій і міцній симпатії ніякий риск не страшний!".

До речі, у 2023 році зареєстрували законопроєкт №9009, який передбачає встановлення Дня української жінки 25 лютого. Адже саме у цей день народилася Леся Українка.

Які ще вислови Лесі Українки стали крилатими?

  • "Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш".
  • "Ні, я хочу крізь сльози сміятись,
    Серед лиха співати пісні,
    Без надії таки сподіватись
    Жити хочу! Геть думи сумні!".
  • "Сором – хилитися і долі коритися".
  • "Поки біди не знатимеш, то й розуму не матимеш".
  • "Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі".
  • "Хто не був високо, той зроду не збагне, як страшно впасти".
  • "Ту брехню, що справдиться, всі правдою зовуть".
  • "Трудно вірить, щоб погану одіж могла носить якась ідея гарна".
  • "Хто на розпутті прожив все життя, не піде ні в рай, ані в пекло".