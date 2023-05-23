Перевірте ці моменти: 5 причин, чому жовтіє листя на смородині
23 травня 2023, 11:33Читать новость на русском
Переважно листя смородини жовтіє в травні або на початку червня. Одразу виникає питання, чому це відбувається і як цьому запобігти. Чому жовтіє листя на смородині – читайте далі.
Жовтіння листя смородини може бути спровоковане різними причинами. Питання у тому, як зупинити цей неприємний процес. 24 Канал підкаже, чому жовтіє листя на смородині.
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Чому жовтіє листя на смородині
- Недостатність води. Якщо рослина не отримує достатню кількість вологи, листя може почати жовтіти та в'янути. Переконайтеся, що смородина отримує регулярний полив, особливо в періоди спеки або сухості.
- Надлишок вологи. Занадто часте або надмірне поливання також призводить до жовтіння листя на смородині. Впевніться, що ґрунт добре дренується та не заболочується.
- Брак живлення. Дефіцит поживних речовин, таких як азот, залізо або магній спричиняє жовтіння. Потрібно вносити добрива, які смородина добре споживає.
Удобрення смородини / Фото Barra
- Хвороби або шкідники. Деякі хвороби, бактеріальні інфекції, а ще кліщі є причиною того, що листя на смородині починає жовтіти. Уважно огляньте рослину, щоб виявити будь-які ознаки зараження та пролікувати її.
- Старість листя. Нормальний процес старіння супроводжується жовтінням та опаданням листя на смородині. Тобто, якщо ви бачите кілька сухих листочків на смородині, це природний процес.