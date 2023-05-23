Перевірте ці моменти: 5 причин, чому жовтіє листя на смородині

Переважно листя смородини жовтіє в травні або на початку червня. Одразу виникає питання, чому це відбувається і як цьому запобігти. Чому жовтіє листя на смородині – читайте далі.

Жовтіння листя смородини може бути спровоковане різними причинами. Питання у тому, як зупинити цей неприємний процес. 24 Канал підкаже, чому жовтіє листя на смородині.

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Чому жовтіє листя на смородині

Недостатність води . Якщо рослина не отримує достатню кількість вологи, листя може почати жовтіти та в'янути. Переконайтеся, що смородина отримує регулярний полив, особливо в періоди спеки або сухості.

. Якщо рослина не отримує достатню кількість вологи, листя може почати жовтіти та в'янути. Переконайтеся, що смородина отримує регулярний полив, особливо в періоди спеки або сухості. Надлишок вологи. Занадто часте або надмірне поливання також призводить до жовтіння листя на смородині. Впевніться, що ґрунт добре дренується та не заболочується.



Полив смородини / Фото Barra

Брак живлення. Дефіцит поживних речовин, таких як азот, залізо або магній спричиняє жовтіння. Потрібно вносити добрива, які смородина добре споживає.



Удобрення смородини / Фото Barra

Хвороби або шкідники . Деякі хвороби, бактеріальні інфекції, а ще кліщі є причиною того, що листя на смородині починає жовтіти. Уважно огляньте рослину, щоб виявити будь-які ознаки зараження та пролікувати її.

. Деякі хвороби, бактеріальні інфекції, а ще кліщі є причиною того, що листя на смородині починає жовтіти. Уважно огляньте рослину, щоб виявити будь-які ознаки зараження та пролікувати її. Старість листя. Нормальний процес старіння супроводжується жовтінням та опаданням листя на смородині. Тобто, якщо ви бачите кілька сухих листочків на смородині, це природний процес.



Жовтіння листя смородини / Фото Barra